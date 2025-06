Anteprima Spagna-Francia: ne rimane solo uno

I campioni in carica di Luis de la Fuente celebrano l'anniversario del loro successo ai Campionati Europei con la possibilità di conservare un titolo che forse hanno dimenticato.

La Francia affronterà la partita con l'opportunità di battere i suoi vicini, dopo che la scorsa estate la finale del Campionato Europeo e l'oro olimpico sono sfuggiti per mano degli spagnoli.

Con il campionato nazionale spagnolo che deve ancora concludersi con i playoff de LaLiga 2, i tifosi non possono lamentarsi troppo del ritorno subdolo del calcio internazionale, con La Roja che si sta ancora crogiolando nella gloria del ritorno in Germania della scorsa estate per affrontare i colleghi ex campioni Les Bleus.

Didier Deschamps non ha ancora lasciato la panchina dei Les Bleus nel suo 13° anno di presidenza, nonostante la delusione della scorsa estate. A Stoccarda, Didier Deschamps vorrà che la sua squadra faccia bene per ripetere la finale del 2021, in cui la Francia vinse il titolo.

Notizie da entrambe le squadre



La gloria in Conference League non è arrivata per Isco, ma l'atteso ritorno alla Roja attutirà un po' il colpo, con il centrocampista che tornerà all'ovile per la prima volta dopo sei anni.

Anche Gavi farà il suo ritorno dopo una lunga assenza dalla nazionale, dopo che la rottura dei legamenti del ginocchio lo ha escluso da qualsiasi convocazione dal novembre 2023 a Vallodolid.

Ousmane Dembele ha avuto poco tempo per riflettere sul successo in Champions League e si prevede che Deschamps darà all'attaccante la possibilità di essere protagonista a Stoccarda.

Getty Images Immagine da



Sempre in attacco, Michael Olise potrebbe guadagnarsi la sua sesta presenza con i Bleus, dopo che il suo primo gol internazionale li ha aiutati a raggiungere la semifinale contro la Croazia l'ultima volta.

Probabili formazioni

Spagna

Simon; Mingueza, Curbasi, Huijsen, Cucurella; Pedri, Gavi; Yamal, Olmo, Williams; Morata.

Francia

Maignan, Digne, Hernandez, Konate, Gusto; Rabiot, Kone, Tchouameni; Olise, Mbappe, Dembele.

Giocatori chiave

Spagna - Dean Huijsen

Con il futuro assicurato ai Los Blancos , Huijsen ha la possibilità di farsi conoscere ulteriormente prima di indossare il famoso bianco.

Getty Images Immagine da

Il nativo olandese di Malaga è un difensore impavido e pressante che vorrà tenere a bada la potenza di fuoco della Francia.

Con le pressioni che lo attendono nella capitale, giovedì sera potrebbe essere l'occasione perfetta per continuare la sua corsa dopo una stagione impressionante sulla costa meridionale dell'Inghilterra.

Francia - Kylian Mbappe

Huijsen avrà la possibilità di incontrare il suo nuovo compagno di squadra Mbappe quando si troverà faccia a faccia con l'attaccante nella semifinale di giovedì.

Getty Images Immagine da

I demoni della tripletta persa in Qatar possono ancora perseguitare l'attaccante, ma il 26enne può guardare al prossimo anno in America per rimediare. Mercoledì sera a Stoccarda sarà il primo passo verso la prossima estate.

La Nations League potrebbe essere l'occasione per Mbappe di vestire l'azzurro e continuare a cercare il suo primo trofeo da capitano.

Dettagli sulla partita

Dove si giocherà la partita?

La semifinale di giovedì si giocherà alla HMP Arena del VfB Stuttgart.

A che ora inizia la partita?

La partita avrà inizio alle 20:00 (GMT ) - 21:00 ora locale.

Come posso vederla?

Nel Regno Unito sarà disponibile in diretta su Amazon Prime Video.