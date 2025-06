Norvegia-Italia venerdì alle 20:45, emergenza in difesa per Spalletti

La sfida più importante del gruppo I la avremo subito alla prima giornata con gli azzurri di Luciano Spalletti che affrontano la Norvegia in trasferta. Il match, che avrà inizio alle 20:45 (ore italiane) sarà visibile in Italia su Rai 2 e in streaming su RaiPlay. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di calcio, che potranno sostenere gli azzurri in una partita decisiva per la qualificazione al mondiale.

Dopo l'eliminazione dalla Nations League, la nazionale azzurra oltre alla Norvegia affronteranno Israele, Estonia e Moldavia. Una vittoria sarebbe fondamentale per iniziare con slancio il percorso verso il Mondiale. La qualificazione diretta è l'obiettivo primario, ma in caso di secondo posto nel girone, l'Italia avrebbe comunque la possibilità di accedere agli spareggi, previsti per la primavera del 2026.

LA NORVEGIA, UNA SQUADRA IN FORMA

La Nazionale norvegese, guidata dalla stella del Manchester City Erling Haaland, ha iniziato le qualificazioni con due vittorie convincenti, segnando in totale nove gol. Haaland ha contribuito con due reti, mentre Martin Odegaard (stella dell'Arsenal) ha fornito tre assist, dimostrando la forza offensiva della squadra scandinava.

Luciano Spalletti FIGC

Luciano Spalletti si prepara ad affrontare la sfida con diversi problemi tattici di formazione. Il tecnico della nazionale ha dovuto fare i conti con diverse assenze per infortunio, tra cui Locatelli e Gabbia che hanno lasciato il ritiro azzurro oltre ai vari Calafiori, Buongiorno, Scalvini e l'autoesclusione di Francesco Acerbi che ha fatto discutere in questi giorni. Anche la scelta di modulo non sarà scontata dati i vari sperimentati da Spalletti passando dal 4-3-3 al 3-5-2 ma senza trovare stabilità. Contro la Norvegia dovremmo vedere il secondo dei due ma che potrebbe cambiare a corso d'opera. La condizione fisica è stata un altro aspetto evidenziato dal ct. Dopo l'eliminazione agli europei ha dichiarato: "Ora di più non riusciamo a fare", indicando limiti nella preparazione e nella motivazione. Affrontare Haaland e compagni richiederà un miglioramento in questi aspetti. C'è anche da considerare che i calciatori vengono da una lunga stagione e molti di loro (così come per i giocatori scandinavi) hanno molteplici acciacchi che potrebbero non farli performare subito al 100%.

Il centrocampo è stato un punto critico: l'allenatore ha sottolineato la mancanza di "pulizia" nel gioco, con difficoltà nel gestire il possesso e nel trovare spazi contro le squadre che si chiudono. Questo problema potrebbe ripresentarsi anche domani. I prossimi impegni dell'Italia si terranno il 9 Giugno con Italia-Moldavia che si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia, per poi dover aspettare i primi di Settembre. Nel nono mese dell'anno infatti, gli azzurri affronteranno Estonia e Israele così come nel mese di ottobre però a campi invertiti fino a giungere al mese di novembre in cui ci saranno Moldavia-Italia e l'ultima sfida che potrebbe essere decisiva essendo Italia-Norvegia.

Nella sfida di domani oltre al neo campione d'Europa Donnarumma in difesa ci saranno Di Lorenzo, Bastoni e Rugani. A centrocampo Barella, Tonali, Dimarco e Orsolini mentre in attacco vedremo sicuramente Kean a fianco a Raspadori.