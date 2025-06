Germania e Portogallo duellano per un posto nella finale di Nations League

La Nations League sta entrando nel suo tratto decisivo e uno dei duelli più attesi si svolgerà questo mercoledì (4). Germania e Portogallo si affrontano alle 16:00 (ora di Brasilia) nella semifinale del torneo europeo. La sede dello scontro sarà l'Allianz Arena di Monaco, casa del Bayern Monaco e sede dell'ultima finale di UEFA Champions League, vinta dal PSG.



La partita si preannuncia equilibrata e metterà di fronte due squadre tradizionali e ricche di talento. Come prevede il regolamento della finale, in caso di pareggio nei tempi regolamentari, si deciderà ai tempi supplementari o, se necessario, ai rigori.



L'altra semifinale si giocherà tra Spagna e Francia, sempre in terra tedesca, nella città di Stoccarda. Le vincenti delle due partite accederanno alla finale della Nations League, in programma alla fine della Coppa del Mondo FIFA.



- DOVE VEDERE LA PARTITA?



La partita sarà trasmessa in diretta streamingsu Disney+.



- COME ARRIVA LA GERMANIA?





La Germania arriva con il morale alto dopo aver vinto il proprio girone nella fase a gironi, raccogliendo 14 punti su 18 possibili.



D'altra parte, l'allenatore Julian Nagelsmann avrà importanti assenze: Manuel Neuer, Jamal Musiala, Antonio Rüdiger, Kai Havertz, Tim Kleindienst e Nico Schlotterbeck, tutti infortunati, sono fuori per questa Coppa del Mondo FIFA e non giocheranno la semifinale.



- COME SE LA CAVA IL PORTOGALLO?



Anche il Portogallo ha disputato una buona fase a gironi ed è passato alla semifinale come leader del gruppo. Come la Germania, la squadra di Roberto Martínez ha raccolto 14 punti in 18 partite.



La notizia principale è che Cristiano Ronaldo probabilmente partirà titolare. Il portoghese spera di segnare il 1.000° gol della sua carriera e dovrebbe guidare l'attacco all'Allianz Arena.



Tuttavia, ci sono alcuni dubbi nella squadra. Ilterzino sinistro Nuno Mendes, grande protagonista del PSG in Champions League, potrebbe partire dalla panchina, con Diogo Dalot al suo posto. In attacco, la disputa è tra Francisco Conceição e Pedro Neto per completare il trio d'attacco al fianco di Cristiano Ronaldo e Rafael Leão.



- PROBABILI FORMAZIONI



Germania: Ter Stegen; Tah, Koch e Kehrer; Kimmich, Pavlovic, Goretzka, Wirtz e Gosens; Gnabry e Sané.



Allenatore: Julian Nagelsmann.



Portogallo: Diogo Costa; Semedo, Rúben Dias, António Silva e Nuno Mendes (Diogo Dalot); Vitinha, Bruno Fernandes e Bernardo Silva; Rafael Leão, Cristiano Ronaldo e Francisco Conceição (Pedro Neto).



Allenatore: Roberto Martínez.



- ARBITRATO



Arbitro: Slavko Vincic (Slovenia).

Assistenti: Tomaz Klancnik (Slovenia) e Andraz Kovacic (Slovenia).

VAR: Alen Borosak (Slovenia).



- TESTA A TESTA TRA GERMANIA E PORTOGALLO



Germania e Portogallo si sono incontrate 19 volte e il bilancio è ampiamente a favore dei tedeschi.



La Germania ha vinto 11 volte e il Portogallo 3, con 5 pareggi.



I portoghesi non battono i tedeschi dal 2000. Negli ultimi cinque incontri, la Germania li ha vinti tutti.