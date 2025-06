Il Borussia Dortmund è vicino all'ingaggio di Jobe Bellingham dal Sunderland

Jobe Bellingham, centrocampista del Sunderland, spera di passare al Borussia Dortmund, squadra della Bundesliga. Il 19 enne centrocampista è ricercato da molte delle sei grandi squadre europee e, nonostante il Sunderland sia tornato in Premier League per la prima volta dopo otto anni, il suo trasferimento è probabile.

Il Dortmund sta vincendo la caccia al fratello del centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham, che ha giocato lì per tre anni dal 2020 al 2023 e ha collezionato 132 presenze insieme ad altre future superstar come Jadon Sancho ed Erling Haaland.

I due club non hanno ancora avviato le trattative, ma il Sunderland ha ricevuto forti indicazioni sulla volontà di Bellingham di seguire le orme del fratello e ritiene che l'affare si concluderà.

L'accesso del Dortmund alla Champions League della prossima stagione attirerà l'attenzione di Bellingham, che ha aiutato il Sunderland a conquistare la promozione in una drammatica finale play-off a Wembley.

Il club della Bundesliga si trovava all'undicesimo posto in classifica, a 10 punti dalle prime quattro, a otto partite dalla fine.

Jude Bellingham, a sinistra, ha giocato per il Dortmund dal 2020 al 2023 prima di trasferirsi al Real Madrid per 86 milioni di sterline (Foto di Eddie Keogh - The FA/Getty Images)

Ma, in modo impressionante, hanno vinto sette delle partite rimanenti e pareggiato l'altra contro i campioni del Bayern Monaco per finire al quarto posto, assicurandosi un posto in Europa per la prossima stagione.

Bellingham ha iniziato la sua carriera nel Birmingham City e ha debuttato prima dei 16 anni, diventando il più giovane giocatore nella storia del club a giocare in prima squadra, battendo il record del fratello stabilito due anni prima.

Il suo trasferimento al Sunderland per una somma non rivelata nell'estate del 2023 gli ha permesso di segnare i suoi primi gol a livello agonistico con i Black Cats.

Bellingham ha segnato 11 gol in 85 presenze con la squadra di Regis Le Bris e, sebbene il trasferimento a Dortmund sia imminente, è molto probabile che lasci il Sunderland sul serio.