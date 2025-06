Fernandes resterà al Man United nonostante le trattative per la Saudi Pro League

Bruno Fernandes non lascerà il Manchester United per l'Al-Hilal, club della Lega Pro saudita, nonostante si fosse avvicinato a un trasferimento verso la fine della scorsa settimana.

Il portoghese avrebbe guadagnato circa 700.000 sterline a settimana in Medio Oriente, ma si ritiene che abbia ancora molto da offrire ai massimi livelli e ha preso la decisione di rimanere sia per motivi calcistici che personali.

L'accordo proposto allo United, che ha già ingaggiato Matheus Cunha dal Wolverhampton Wanderers ed è vicino all'acquisto dell'attaccante del Brentford Bryan Mbeumo, avrebbe garantito a Ruben Amorim ulteriori 100 milioni di sterline di spesa.

Tuttavia, nonostante una stagione che è stata la peggiore per lo United dalla campagna 1973-74 - in cui è stato retrocesso dalla prima divisione - Fernandes è stato parte integrante nel mantenere lo United in alto e nell'aiutarlo a raggiungere la finale di Europa League.

Fernandes ha giocato 290 partite in tutte le competizioni per il club, segnando 98 gol e realizzando 87 assist da quando è arrivato dallo Sporting all'inizio del 2020.

Le voci della scorsa settimana avrebbero sorpreso i tifosi dello United di tutto il mondo, ma il manager Amorim ritiene che Fernandes sarebbe sempre rimasto per la sua ricostruzione all'Old Trafford.

"Non credo. Non lo so per certo, nessuno lo sa, ma non credo", ha detto Amorim.

"Penso che voglia rimanere, sta dicendo 'no' a molte cose, ma questo dimostra che vuole vincere e che è davvero goo e ha bisogno di stare nel miglior campionato del mondo".

"Sì [possiamo rifiutare l'offerta di 100 milioni di sterline dell'Al-Hilal], possiamo trovare un altro modo per guadagnare soldi.

"Ovviamente io sono il manager, l'allenatore, ma a volte la decisione spetta al giocatore, ma ovviamente parlo con lui, gli spiego le cose e ho solo questa sensazione. Quando parli con qualcuno, hai la sensazione che voglia rimanere.

"Ovviamente in molte partite di questa stagione era molto frustrato, ma sa cosa stiamo facendo. La sensazione che ho ogni volta che parlo con lui è che voglia continuare sicuramente al Man United".

Il contratto di Fernandes con il club dura fino al 2027, con l'opzione di un ulteriore anno.