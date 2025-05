La fine del mistero: Mastantuono, all'interno della la prossima doppia finestra

Indubbiamente è una delle grandi presenze del calcio argentino, a 17 anniha già suscitato l'interesse di alcune importanti squadre del vecchio continente, tra cui il Real Madrid è stata una delle migliaia di squadre che lo hanno in portafoglio. Franco Mastantuono è uno degli alfieri della creazione del River, il centrocampista d'attacco nato in Azul che è categoria 2007 dopo il suo buon livello ha ricevuto la chiamata di Lionel Scaloni e tutto sembra indicare che sarà presente nel prossimo doppio appuntamento FIFA.

L'idea principale dello staff tecnico guidato da Lionel Scaloni è quella di convocare alcuni giocatori nazionali e il centrocampista creativo sarà presente nelle partite contro il Cile a Santiago e contro la Colombia al Más Monumental. In quest'ultimo periodo, il giovane proveniente dall'accademia giovanile del club di Núñez è una delle grandi promesse del nostro Paese e in questa stagione ha giocato 19 partite, segnato sette gol (uno nel classico contro il Boca) e distribuito quattro assist.

Confermato:

Franco Mastantuono è stato convocato nella Nazionale argentina.

In arrivo una piccola lista di giocatori locali. pic.twitter.com/ktHJcv8vGe - Gastón Edul (@gastonedul) 27 maggio 2025

Nella sua breve carriera ha attraversato i diversi processi di selezione, all'inizio di quest'anno ha fatto parte della rosa della Sudamericana che si è conclusa in Venezuela nella U-20 ha giocato dodici partite e segnato due gol. Inoltre, Mastantuono ha avuto anche un processo nell'Under 17 dove è stato in nove spettacoli e ha fatturato una conquista integrata la squadra della Coppa del Mondo di categoria che ha organizzato l'Indonesia.

"Non lo sappiamo, finora non abbiamo avuto nessuna comunicazione ufficiale da parte dello staff tecnico della Nazionale, né nessuno che confermi o meno la convocazione che verrà fatta nell'ambiente locale", ha spiegato Marcelo Gallardo in conferenza. Tutte le strade portano all'imminente convocazione dell'attaccante e sarà un bel grattacapo per l'allenatore del 'Millonario' perché perderà uno dei suoi uomini di spicco per l'inizio del Mondiale per Club.