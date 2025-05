Il Real Madrid concluderà sabato prossimo una campagna che lascerà il segno. Un ricordo amaro di una stagione in bianco, se non si contano la Supercoppa Europea e la Coppa Intercontinentale. Una stagione in cui il Barça ha dominato e gli infortuni e il gioco hanno offuscato l'entusiasmante arrivo di Mbappé.

Un percorso drammatico che ha portato inevitabilmente a quel cambio di ciclo sempre difficile da accettare. La fine di un'era gloriosa in cui Modric, Lucas Vázquez e Ancelotti hanno lasciato immagini iconiche. Tre simboli che entreranno nella storia merengue e che riceveranno il tributo che si sono meritati al Santiago Bernabéu.

L'ultimo ballo

Il pubblico piangerà per la loro partenza, ma anche per l'orgoglio di appartenenza. Nostalgia e incredulità si mescoleranno agli applausi, tra sorrisi di gratitudine. Non ci sarà spazio per il rancore o il rimprovero, ma per la memoria storica. Tifo e standing ovation quando l'oratore pronuncerà i loro nomi, come meritano.

Sarà l'ultima danza del genio croato in mezzo al campo della Concha Espina. Le ultime pennellate del piccolo arlecchino che decora il calcio di cui ha fatto arte per 13 anni. Con la fascia di capitano che se ne va come il giocatore madrileno più vincente di tutti i tempi. Un titolare e al comando; come sempre, fino alla fine e attraverso la porta grande.

Cresciuto in casa

Modric sarà accompagnato da quel canterano di Curtis che calcherà per l'ultima volta la fascia destra del tempio bianco. Lucas Vázquez, un emblema de"La Fábrica" che ha difeso lo scudetto come nessun altro. Ha sopportato le critiche e la posizione in cui gli è stato chiesto di giocare senza lamentarsi. Un uomo di spogliatoio che si è fatto valere nei momenti difficili ed è stato coraggioso nei rigori epici.

La chiave dell'equilibrio della rosa che Ancelotti, con la sua famosa mano sinistra, ha trovato per gestire una squadra quasi irripetibile. Il Santiago Bernabéu non lo vedrà più cantare, ballare con Camavinga, fumare sigari, mangiare gomme da masticare o alzare il sopracciglio.

Il Real Madrid dà l'addio ad Ancelotti | @realmadrid

Quel benedetto sopracciglio che ha alzato con la stessa facilità e inerzia di quasi innumerevoli titoli. Più che un manager di gruppo, un madridista nel cuore, licenziato con lode.

Punto e a capo?

Come il suo compagno di squadra Imanol Alguacil, simbolo della Real Sociedad. L'allenatore basco terminerà il suo periodo alla guida del club nella capitale di un paese in cui si è guadagnato il rispetto. Nonostante il Txuri-urdin non abbia più possibilità di entrare in Europa, i tifosi hanno salutato il basco in grande stile all'Anoeta, dando un caloroso benvenuto a un idolo di San Sebastian .

Una stella come Martín Zubimendi o Brais Méndez, entrambi in cerca di una possibile uscita nella prossima finestra di trasferimento. Il primo è molto gradito a Xabi Alonso, che conosce bene. Il giocatore nato a Tolosa potrebbe avere lui in agenda e negare il trasferimento al suo connazionale Mikel Arteta.

Vieni a vedere

I tifosi del Real Madrid presteranno attenzione al centrocampista e anche a una vecchia conoscenza: Take Kubo. Il giapponese ha lasciato aperta la possibilità di andarsene, dopo aver battuto il Girona nella scorsa giornata: "Al momento ho un contratto e la mia idea è quella di rimanere al Real e che il Real migliori, ma proprio come l'allenatore, non si sa mai".

Non si sa nemmeno chi erediterà la 10 che Modric lascerà vacante. Quel che è certo è che Güler lo vuole, Rodrygo sarà ancora assente, Endrick, Vinicius e Brahim infortunati e Mbappé ai suoi. La possibile Scarpa d'Oro per il francese, l'addio di Vallejo, l'opportunità per Jacobo Ramón, Gonzalo in lizza per il Mondiale per Club... Molto da vedere nel poco che resta.