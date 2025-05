La corsa alla Scarpa d'Oro sta arrivando alle battute finali, con una giornata ancora da giocare in LaLiga e in Premier League, le due competizioni in cui sono coinvolti rispettivamente Kylian Mbappé e Mohamed Salah. Sia il francese che l'egiziano hanno la possibilità di superare lo svedese Viktor Gyökeres, attualmente al primo posto dopo la conclusione del campionato portoghese lo scorso fine settimana.

Cosa serve a Kylian Mbappé per vincere il Golden Boot? L'attaccante del Real Madrid, che è alla ricerca del suo primo riconoscimento, deve segnare almeno un gol nella partita contro la Real Sociedad in casa e sperare che Salah non ne segni due o più.

Cosa deve fare Mohamed Salah per vincere la Scarpa d'Oro? L'egiziano del Liverpool, che è anche alla ricerca della sua prima Scarpa d'Oro, deve necessariamente segnare due o più gol nella partita in casa contro il Crystal Palace e sperare che Mbappé non faccia lo stesso.

Ecco gli ultimi 10 vincitori della Scarpa d'Oro:

10.-CristianoRonaldo - 48 gol

2014-15

Quarta e ultima Scarpa d'Oro per il portoghese, che ha battuto Lionel Messi. I gol sono stati 48 per Cristiano e 43 per l'argentino, con una differenza di cinque.

Cristiano Ronaldo, vincitore della Scarpa d'oro 2014-15 / Foto: UEFA

9.-Luis Suárez - 40 gol

2015-16

Seconda Scarpa d'Oro per l'uruguaiano nell'arco di tre anni. Si è lasciato alle spalle l'argentino Gonzalo Higuain, allora in forza al Napoli, con un vantaggio di quattro gol, 40 a 36.

Luis Suarez, vincitore della Scarpa d'Oro 2015-16 / Foto: Barcellona

8.-Messi - 37 gol

2016-17

La prima delle tre Scarpe d'Oro vinte di fila da Lionel Messi. In questa occasione ha battuto Bast Dost dello Sporting Lisbona. Tre gol hanno fatto la differenza per Messi, 37 a 34.

Lionel Messi, vincitore della Scarpa d'Oro 2016-17 / Foto: UEFA

7.-Messi - 34 gol

2017-18

Per Messi si è trattato del quinto riconoscimento di questo tipo, rompendo il pareggio con Cristiano Ronaldo che ne aveva quattro. Lionel ha superato l'egiziano del Liverpool Mohamed Salah, 34 gol a 32.

Lionel Messi, vincitore della Scarpa d'oro 2017-18 / Foto: Getty Images

6.-Messi - 36 gol

2018-19

Sesta e ultima Scarpa d'Oro per Lionel Messi. Il giocatore argentino di Rosario ha aggiunto 36 gol al Barcellona, tre in più di Kylian Mbappé del PSG (33).

Lionel Messi, vincitore della Scarpa d'Oro 2018-19 / Foto: Barcellona

5.-Ciro Immobile - 36 gol

2019-20

Un nome impensabile, ma che ha finito per vincere il premio su Lewandowski con due gol di differenza, 36 per il laziale contro i 34 dell'allora attaccante del Bayern Monaco.

Ciro Immobile, vincitore della Scarpa d'Oro 2019-20 / Foto: UEFA

4.-Lewandowski - 41 gol

2020-21

La prima Scarpa d'Oro di Robert Lewandowski, con la quale ha superato il più alto vincitore di sempre del premio, Lionel Messi. In totale, l'attaccante del Bayern ha segnato 41 gol, 11 in più dell'argentino (30). È stato anche il numero più alto di gol dal 2014-15 con Cristiano Ronaldo, che ne ha segnati 48.

Robert Lewandowski, vincitore della Scarpa d'oro 2020-21 / Foto: Bayern Monaco

3.-Lewandowski - 35 gol

2021-22

Prima di approdare al Barcellona, nel suo ultimo anno con il Bayern Monaco, il polacco è stato vincitore della Scarpa d'Oro (la sua seconda) con 35 gol in 34 partite. Sette gol in più di Kylian Mbappé (28), allora giocatore del PSG.

Robert Lewandowski, vincitore della Scarpa d'oro 2021-22 / Foto: Bayern Monaco

2.-Haaland - 36 gol

2022-23

Nella sua seconda stagione in Inghilterra, Erling Haaland ha segnato 36 gol in 35 partite di Premier League. Ha preceduto Harry Kane di 12 punti, 72 per il norvegese contro 60 per l'attaccante del Tottenham.

Erling Haaland, vincitore del Golden Boot 2022-23 / Foto: Premier League

1.-HarryKane - 36 gol

2023-24

Vincitore dell'ultima Scarpa d'Oro. Come giocatore del Bayern Monaco, l'inglese ha segnato 36 gol in 32 partite di Bundesliga per raggiungere 72 punti, 16 in più di Serhou Guirassy, allora dello Stoccarda, che si è classificato secondo.