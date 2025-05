IlManchester United e il Tottenham sono sotto una straordinaria pressione per salvare la stagione in quello che altrimenti sarà l'anno più disastroso della loro storia recente.

Sia la squadra di Ange Postecoglou che quella di Ruben Amorim si confermano come quelle che hanno totalizzato il minor numero di punti nell'era della Premier League.

L'opinione comune sulla finale di Europa League è che la prospettiva di evitare la sconfitta sia di gran lunga superiore agli effetti della vittoria.

Naturalmente, la vittoria darà la soddisfazione di conquistare un trofeo europeo e la qualificazione alla Champions League della prossima stagione. La sconfitta, tuttavia, significa che non ci sarà modo di coprire le crepe per due giganti del calcio inglese, desiderosi di evitare lo status di icona per tutti i motivi sbagliati.

La vittoria cambierà la traiettoria, la sconfitta sarà catastrofica

Per il Manchester United, la vittoria in Europa League non solo garantirebbe i trofei in stagioni consecutive, ma manterrebbe l'appeal del club che si sta lentamente affievolendo, il che sarà fondamentale in vista della prossima finestra di trasferimenti, con una domanda di ricostruzione della squadra più alta che mai.

Il Manchester United si è costruito negli ultimi tempi una cattiva reputazione come club che rovina le carriere dei giocatori, con tossicità e voci di conflitto costanti sui media.

Nonostante un evidente declino dopo la partenza di Sir Alex Ferguson nel 2013, questa stagione ha raggiunto nuovi minimi per la squadra che un tempo terrorizzava ogni squadra che affrontava. Ora, giocare contro il Manchester United sembra una grande opportunità per guadagnare tre punti.

Se lo United dovesse perdere, sarebbe molto difficile immaginare come potrebbe attirare i giocatori necessari per ringiovanire la squadra. Sembra che le possibilità dei Red Devils di riconquistare il dominio degli anni '90 e 2000 dipendano dall'esito di questa partita.

Per quanto riguarda il Tottenham, la sensazione è la stessa: una sconfitta rende molto difficile immaginare che la squadra torni al livello mostrato durante il regno di Mauricio Pochettino, una squadra che ha registrato il suo massimo storico di punti e ha raggiunto la finale di Champions League nel 2019.

Se gli Spurs non dovessero porre fine alla loro mancanza di trofei in questa occasione, perderebbero senza dubbio la loro più grande occasione di vincere un trofeo dal 2008, un'occasione che sarebbe ancora più difficile se si considerasse che venerdì hanno perso la 21esima partita in Premier League contro l' Aston Villa .

Non si tratta solo di un trofeo tanto necessario per il Tottenham, ma soprattutto di un trofeo di Europa League che potrebbe porre fine ad anni di sofferenza.

Vincere l'Europa League e qualificarsi per la Champions League restituirà al Tottenham un'enorme attrattiva, necessaria per portare nuovi acquisti. Inoltre, darà loro il diritto di vantarsi contro gli acerrimi rivali dell'Arsenal, che ancora una volta non sono riusciti a vincere un trofeo europeo.

Il destino di Postecoglou è praticamente confermato, a prescindere dal risultato. Il Tottenham aprirà così un capitolo completamente nuovo e positivo, ma ancora lontano dal livello necessario per competere ai vertici della Premier League.