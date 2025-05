Il Real Madrid pensa già al Mondiale per Club e alla prossima stagione, per questo ha deciso di ingaggiare Dean Huijsen dal Bournemouth, squadra di Premier League. A solo un anno dal suo arrivo nel calcio inglese, il giovane difensore si è trasferito alle Merengues. Il club si è assicurato i servizi di uno dei giocatori rivelazione in Europa, che ha attirato l'interesse di diversi top club grazie alle sue eccezionali prestazioni in questa stagione.

Huijsen torna in Spagna dopo aver lasciato l'accademia del Malaga nel 2021 per l'Italia, dove è stato ingaggiato dalla Juventus. Tuttavia, non è mai riuscito ad affermarsi in prima squadra e, data la mancanza di opportunità con la Vecchia Signora, è stato ceduto in prestito alla Roma di Mourinho per la stagione 2023/24. La sua permanenza nella squadra romana dura solo un anno. Al termine del prestito, il Bournemouth si interessa a lui e lo ingaggia come giovane promettente per il progetto di Andoni Iraola, con l' intenzione di trasformarlo in un punto di riferimento difensivo a medio termine . L'ingaggio del giovane difensore si è rivelato un successo e, a distanza di un solo anno, sarà in procinto di passare al club bianco.

Immagine: @afcbournemouth

Il suo periodo in Inghilterra

Dean Huijsen è diventato un giocatore chiave per il Bournemouth in questa stagione. In un solo anno, il giovane difensore spagnolo è riuscito a imporsi come titolare indiscusso nello schema di Andoni Iraola. Nonostante abbia solo 20 anni, Huijsen ha dimostrato una maturità fuori dal comune per la sua età, fornendo carattere, leadership e sicurezza nelle retrovie.

Insieme al difensore ucraino Illya Zabarnyi, ha formato uno dei duo più solidi e promettenti della Premier League, distinguendosi per la loro intesa tattica e la loro complementarietà dietro. Con la sua imponente altezza di 1,97 metri, il centrale spagnolo si distingue per la sua abilità in aria, la sua solidità nei duelli individuali e il suo buon trattamento del pallone, qualità che lo rendono un difensore completo e moderno, ideale per le esigenze del calcio di alto livello.

Nella stagione 2024/25, Huijsen ha collezionato 34 presenze con il Bournemouth, segnando tre gol e fornendo un assist. Al di là dei numeri, il suo impatto difensivo è stato notevole: in sette partite la squadra è riuscita a mantenere un bilancio pulito, in gran parte grazie alla sua solidità nell'ultima linea delle "ciliegie".

Le sue prestazioni sono state così eccezionali da attirare rapidamente l'attenzione di diversi grandi club europei. Alla fine è stato il Real Madrid a precedere gli altri e a ingaggiarlo, puntando su un giocatore che, pur essendo giovane, ha già dimostrato di essere pronto ad affrontare grandi sfide.

Immagine: @afcbournemouth

Cosa può portare al Real Madrid?

Dopo l'arrivo di Xabi Alonso in panchina come sostituto di Carlo Ancelotti, il consiglio di amministrazione del Real Madrid ha iniziato a valutare le opzioni per rinforzare il reparto difensivo, una delle priorità del nuovo progetto sportivo. In questo contesto, Dean Huijsen è diventato il primo acquisto ufficiale per la prossima stagione, segnando l'inizio di una nuova era al Real Madrid.

Il giovane centrale spagnolo sarà parte fondamentale del processo di ricostruzione e ringiovanimento della squadra del Real Madrid. Con l'imminente arrivo di Xabi Alonso, secondo quanto riportato da giornalisti come Fabrizio Romano, si prevede che il tecnico implementerà il suo approccio tattico caratteristico, basato su una linea di tre difensori centrali. In questo schema, Dean Huijsen avrebbe un posto importante, formando una linea arretrata solida e versatile accanto a due difensori centrali d'élite come Antonio Rüdiger ed Éder Militão, che gli permetteranno di crescere calcisticamente accompagnato da grandi giocatori. Inoltre, la rotazione difensiva continuerà a contare su David Alaba, che porta esperienza e leadership, e su Raúl Asencio, un altro dei giovani promettenti del club che si è distinto e ha partecipato alla stagione in corso.

Le sue grandi prestazioni hanno attirato l 'attenzione del Real Madrid e il suo debutto nella nazionale maggiore spagnola è avvenuto nel marzo 2025 durante la Nations League, in un pareggio per 2-2 contro i Paesi Bassi.

Il Real Madrid ha così ufficializzato il suo ingaggio.