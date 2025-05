Sonia Bompastor afferma che la vittoria nella finale di FA Cup femminile sarebbe un modo "perfetto" per concludere la sua imperfetta prima campagna nel calcio inglese.

La sua squadra del Chelsea è a caccia di un treble nazionale, avendo già raccolto i titoli della Super League femminile e della Coppa di Lega.

"Un altro trofeo sarebbe qualcosa di eccezionale per la squadra, quindi siamo davvero concentrati su questo. Sappiamo di poter fare ancora più storia in questa stagione con il treble, quindi siamo tutti concentrati su questo obiettivo".

Un simile risultato è stato in qualche modo smorzato dall'uscita in semifinale di UEFA Champions League per mano del Barcellona, ma Bompastor ha sottolineato il suo orgoglio per la prestazione del club.

"Direi che è stata una stagione davvero buona, non perfetta perché abbiamo perso un trofeo. Ma, ad essere onesti, sarei davvero orgogliosa".

Concludere la stagione in una finale di FA Cup a Wembley con il Man United è forse il modo perfetto per concludere la stagione, ma sarà perfetto solo se vinceremo".

"Sarà un grande risultato, ma ogni competizione è importante, quindi non credo che la FA Cup sia diversa. È un trofeo, vogliamo competere per ogni trofeo".

Ora affronterà il Manchester United, che vuole conquistare due FA Cup in due anni dopo aver battuto il Tottenham Hotspur nella scorsa stagione.

"Il fatto che si tratti di una finale a Wembley è sufficiente per motivare i miei giocatori. Ci sentiamo pronti ad affrontare questa sfida".

Notizie sulla squadra

Bompastor ha confermato che la squadra è in gran parte a posto in vista della finale, con le uniche assenze di Lauren James e Sam Kerr.

"Quasi tutta la squadra è disponibile, tranne LJ [Lauren James]. Ma abbiamo Mayra Ramirez di nuovo disponibile.

"Non vedremo Sam [Kerr] in questa stagione".

Non è il momento giusto per parlare di triplete

Domenica, dopo il calcio d'inizio, sarà passata più di una settimana da quando il Chelsea ha vinto il titolo WSL a Stamford Bridge. Fortunatamente per la francese, i festeggiamenti non sono stati eccessivi.

"Abbiamo avuto dei momenti molto belli, ma sono tutti professionisti e sapevamo di dover preparare una partita importante".

Il dominiodei Blues in Inghilterra è stato sottolineato dall'imbattibilità in casa da quando Bompastor ha preso il posto di Emma Hayes.

"Ho iniziato a pensare all'imbattibilità quando abbiamo vinto la partita con il Man United [il 30 aprile, nella WSL]. Gli unici a parlarne erano i giornalisti e le persone al di fuori del club. Mi sono reso conto che, a due partite dalla fine, era un obiettivo che potevamo raggiungere".

"Ormai farà parte della storia per sempre, ma vogliamo solo assicurarci di avere la giusta mentalità quando affronteremo una partita importante".

"Dopo la partita ci sarà tempo per riflettere, ma non voglio riflettere su un possibile treble prima della partita, perché non è il momento giusto".

Possibili fragilità difensive dello United

I loro avversari arrivano alla finale dopo la sconfitta per 4-3 contro l'Arsenal - una difesa insolitamente povera per la squadra di Mark Skinner, che ha subito solo 21 gol in tutte le competizioni e ha pareggiato con il Chelsea per il maggior numero di clean sheet in WSL (13).

"Guardiamo ogni partita dell'avversario, analizziamo tutto e ci assicuriamo di prepararci al meglio per la partita", ha detto Bompastor a proposito della preparazione di domenica.

Hanno subito una partita in cui hanno subito [quattro] gol, ma nella maggior parte della stagione sono stati abbastanza forti".

"Quindi la partita di domenica sarà diversa [rispetto all'Arsenal]. Penso che sia probabilmente 50-50 fin dall'inizio".

Il Chelsea ha battuto lo United già due volte in questa stagione, ma in entrambi i casi con un sottile margine di 1-0. Bompastor ha sottolineato la necessità di essere clinici contro la seconda miglior difesa della WSL.

"Abbiamo creato alcune opportunità in quelle partite. Quando si gioca questo tipo di partite, i piccoli dettagli sono davvero importanti. Essere efficienti nella nostra area di rigore, ma anche nella loro. Quindi se creiamo occasioni dobbiamo segnarle".