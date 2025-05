Ray Parlour, leggenda dell'Arsenal, ha espresso il suo parere sulla situazione dei centravanti dei Gunners in vista della finestra di trasferimenti estiva.

Intervistato da VAVEL, ha consigliato all'Arsenal di dare priorità all'arrivo di Viktor Gyokeres, mentre appare molto difficile un trasferimento di Alexander Isak del Newcastle United.

L'attaccante 26enne è stato inarrestabile per lo Sporting CP, segnando 95 gol in 100 presenze con gli Os Leões.

Nonostante non abbia vissuto periodi fruttuosi in Inghilterra con Brighton, Swansea e Coventry, Gyokeres si è trasformato in uno dei migliori attaccanti d'Europa, con un eccellente mix di fisicità, ritmo e capacità di finalizzazione.

Credo che Isak sia l'obiettivo numero uno, ma credo che il prezzo richiesto sarà molto alto e se il Newcastle otterrà la Champions League, non avrà fretta di vendere".

"Con queste premesse, Gyokeres sembra il prossimo obiettivo e credo che abbia tutte le carte in regola per diventare un top player per l'Arsenal. Si vede che ha fame di gol, è un ottimo rifinitore e segna tutti i tipi di gol. Sarebbe il mio prossimo obiettivo, quindi spero che l'Arsenal prenda uno di questi", ha detto Parlour.

Getty Images Immagine da

Oltre a portare un attaccante, l'ex centrocampista dell'Arsenal ritiene che Mikel Arteta dovrebbe cercare anche un centrocampista centrale e un'ala come rinforzi per la sfida al titolo della prossima stagione.

Numerose notizie indicano che i Gunners hanno già raggiunto un accordo per l'ingaggio del centrocampista della Real Sociedad Martin Zubimendi.

Lo spagnolo è stato fortemente legato a Liverpool e Real Madrid nelle ultime due finestre di mercato, ma l'Arsenal sarebbe riuscito ad attirarlo nel nord di Londra.

"Credo che l'Arsenal cercherà un centrocampista e anche un'ala per avere più opzioni in avanti. Con la partenza di Jorghino e, potenzialmente, di [Thomas] Partey, sembra che Zubimendi arriverà per riempire questo vuoto e sembra un ottimo giocatore con grandi qualità da aggiungere al centrocampo dell'Arsenal.

"Ho visto molti filmati di lui e ricordo anche quanto è stato impressionante durante gli ultimi Euro. C'è bisogno di un'ala per dare sollievo a [Gabriel] Martinelli e [Bukayo] Saka, e questo giocatore dovrebbe essere un'ala che segna per aggiungere altri gol alla squadra", ha aggiunto.

Foto: GSI via Getty Images



Sebbene sia inaspettato che Gabriel Martinelli lasci il club nel prossimo futuro, Parlour ha anche concordato che potrebbe essere sostituito se si presentasse l'opportunità di un potenziale miglioramento.

"Martinelli è stato eccellente per l'Arsenal. Non smette mai di correre, si impegna al massimo ogni giorno di partita e mi piace molto. In difesa è molto bravo e fa sempre bene il suo lavoro. Ma con Mikel che guarda a margini ridotti, potrebbe cercare di aggiungere più qualità in questo settore, dato che è una posizione fondamentale per l'Arsenal per garantire che il giocatore segni più di 10 gol, oltre a contribuire con gli assist".

Un altro giocatore che ha visto diminuire il suo tempo di gioco è la stellina Ethan Nwaneri, con alcuni tifosi che sostengono che un trasferimento in prestito potrebbe essere più adatto per aumentare il suo sviluppo.

"È una scelta difficile, perché Ethan ha impressionato nella sua prima stagione con la prima squadra. È un peccato che non abbia avuto molto tempo per giocare negli ultimi mesi della stagione, ma ha molto talento ed è sicuramente un giocatore per il futuro. Ha un futuro brillante con l'Arsenal, imparerà da questa stagione e sono sicuro che la prossima migliorerà ancora", ha dichiarato Parlour.

Getty Images Immagine da



Ray Parlour ha parlato a VAVEL per conto di NetBet Sports Betting. Si prega di giocare in modo responsabile. GamCare offre un servizio gratuito e confidenziale per coloro che necessitano di ulteriore supporto.