Jorge de Frutos e Florian Lejeune hanno portato il Rayo Vallecano in vantaggio per 2-0 nel primo tempo, prima che Cucho Hernández e Isco pareggiassero i conti nel secondo, assicurando al Real Betis un punto vitale in trasferta a fine stagione.

Questa partita è stata definita come una delle più importanti della 36a giornata de LaLiga, poiché sia il Rayo che il Betis avevano un disperato bisogno di punti per assicurarsi un posto nelle competizioni europee del prossimo anno.

I Franjirrojos stanno lottando per un posto tra le prime otto in modo da poter giocare in UEFA Europa League o UEFA Conference League la prossima stagione, mentre i Verdiblancos stanno cercando di inseguire il Villarreal per un posto tra le prime cinque per qualificarsi alla UEFA Champions League.

Anche se Rayo e Betis saranno felici di conquistare un punto, entrambe le squadre avevano bisogno di vincere questa partita. Allo stato attuale, il Rayo si trova all'ottavo posto, a pari punti con l'Osasuna. Maiorca, Valencia e persino la Real Sociedad potrebbero teoricamente raggiungere i Franjirrojos nelle prossime due settimane. Il lato positivo è che il Rayito controlla il proprio destino, il che è più di quanto si possa dire per la maggior parte delle squadre in corsa per i posti europei in LaLiga in questo momento.

Il Betis deve sperare che il Villarreal perda punti. Se il Sottomarino Giallo non lo farà, la squadra di Manuel Pellegrini giocherà in Europa League la prossima stagione.

La storia della partita

All'inizio sembrava che la pressione dell'occasione avesse colpito entrambe le squadre. Il Rayo ha dominato il possesso palla e ha avuto le occasioni migliori, ma nessuna delle due squadre ha creato occasioni davvero pericolose.

La prima vera occasione nitida della partita è arrivata al 36° minuto, quando Isco ha battuto un calcio di punizione da destra fuori dall'area di rigore del Rayo. Il tiro è stato bloccato e ha dato origine a un calcio d'angolo, che ha portato Antony a sfiorare un'occasione da fuori area.

Subito dopo, il centrocampista difensivo del Rayo Pedro Diaz ha portato la palla in mezzo al campo e ha scagliato un tiro speculativo da vicino al cerchio centrale nella metà campo del Betis. Il portiere dei Verdiblancos , Adrian, ha effettuato un tocco decisivo sul tiro per evitare che andasse a segno, ma De Frutos era proprio lì per colpire di testa il rimbalzo.

Immagine da Getty Images

Il centravanti Florian Lejeune ha raddoppiato il vantaggio del Rayo con un calcio di punizione ben piazzato da appena fuori area allo scoccare dell'intervallo. Il francese è andato a segno anche nella scorsa stagione in questo incontro, vinto dal Rayo per 2-0.

Era chiaro però che il pareggio del Rayo non sarebbe durato a lungo. Il Rayo non ha mai vinto tre partite di fila in LaLiga senza subire gol. Le due partite precedenti erano state vinte per 1-0.

Il Rayo ha subito il gol solo sei minuti dopo il secondo tempo. L'attaccante del Betis , Cucho Hernández, è riuscito a superare Lejeune con una brillante azione di copertura, prima di infilare il gol sotto il portiere del Rayo Augusto Batalla.

Immagine da Getty Images

Lejuene è stato coinvolto nel pareggio del Betis pochi minuti dopo il gol del Cucho. Il difensore veterano ha colto in flagrante Abde Ezzalzouli all'interno dell'area di rigore, provocando un penalty per i Verdiblancos. Il capitano del club Isco ha trasformato il calcio di rigore con un tiro ben piazzato nell'angolo in alto a sinistra.

Il Rayo ha dominato gli ultimi 30 minuti della partita. Il rigore di Isco al 61° minuto è stato l'ultimo tiro del Betis. Il Rayo, invece, ha effettuato 11 tiri prima del fischio finale al 97° minuto. Ovviamente, però, nessuno di essi è andato a segno e le squadre si sono divise i punti a Vallecas.

Giocatore della partita - Cucho Hernández

Le occasioni per il Betis sono state difficili da trovare in questa partita. Se Cucho Hernández non avesse preso in mano la partita al 51° minuto con il suo gol, probabilmente i Verdiblancos non avrebbero ottenuto nulla da questa partita.

Il colombiano ha segnato in tre delle sue ultime quattro presenze per il Betis. Se continua così, il club andaluso potrebbe qualificarsi per la Champions League. Il suo stato di forma fa ben sperare anche per la prossima finale di Conference League del Betis contro il Chelsea, il 28 maggio.