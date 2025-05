Dopo essere stata la prima squadra della CONMEBOL a qualificarsi per la prossima Coppa del Mondo, la squadra di Lionel Scaloni cercherà ora di vincere le qualificazioni, che la vedono come unica squadra in testa e che rimarrà tale indipendentemente dai risultati di questa doppia finestra di giugno, visto che ha otto punti di vantaggio sull'Ecuador, unica seconda classificata.

Nelle prossime due tappe l 'Argentina affronterà il Cile giovedì 5 a Santiago, mentre cinque giorni dopo, al "Más" Monumental, ospiterà la Colombia. Sulla strada per la prossima Coppa del Mondo, la squadra di Ricardo Gareca è attualmente fuori, mentre quella guidata da Néstor Lorenzo ha in mano l'ultimo biglietto diretto per il torneo che si terrà in Messico, Stati Uniti e Canada.

Nelle ultime ore, attraverso una pubblicazione sui social network, è stata resa nota la lista dei giocatori provenienti dall'estero, che evidenzia il ritorno di Lionel Messi, che ha saltato le classiche contro Uruguay e Brasile a causa di un fastidio fisico che lo ha messo fuori gioco.

Tra i giocatori che rientrano c'è anche Nicolás Domínguez, il centrocampista del Nottingham Forest che ha fatto parte della squadra vincitrice della Copa América 2021. La sua ultima convocazione è datata 17 novembre 2021, in trasferta in Qatar, ed è entrato negli ultimi quattro minuti del derby contro la "Canarinha" al Bicentenario di San Juan, al posto di Giovani Lo Celso.

D'altra parte, Valentin Barco sta vivendo un'ottima stagione al Racing Strasbourg, in Francia. La sua ultima convocazione risale al marzo 2024, in occasione della tournée negli Stati Uniti. Nell'amichevole contro El Salvador ha fatto il suo debutto ufficiale nella squadra maggiore, entrando nell'ultima mezz'ora al posto di Nicolás Tagliafico.

Sulla stessa linea, Valentin Castellanos, l'attaccante della Lazio che ha avuto il suo battesimo nella doppia finestra di settembre al "Más" Monumental, torna dopo essersi lasciato alle spalle un malanno fisico. La sua ultima convocazione risale al novembre 2024.

D'altra parte, come già accaduto lo scorso marzo, Paulo Dybala è uno dei grandi assenti e ciò è dovuto alla mancanza di continuità nelle ultime partite della Roma. Inoltre, Benjamin Dominguez e Santiago Castro, recenti vincitori della Coppa Italia con il Bologna, non saranno nella rosa dei convocati dallo staff tecnico guidato da Scaloni.