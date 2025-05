Il Real Madrid ha dovuto giocare la partita contro il Maiorca con molti assenti in difesa: Carvajal, Lucas Vázquez, Rüdiger, Militao, Alaba e Mendy. Di fronte a questo problema che la squadra sta vivendo dall'inizio della stagione, il club vuole fare qualcosa. Con il possibile arrivo di Xabi Alonso in panchina e di Alexander Arnold come terzino destro, in attesa di entrambi gli annunci ufficiali, il club vuole ingaggiare un difensore centrale e tutto lascia pensare che si tratti di Dean Huijsen.

Il 20enne difensore, nato ad Amsterdam e cresciuto a Malaga, è il grande favorito. Proveniente dal Bournemouth, il giocatore si sta affermando partita dopo partita come difensore centrale che mostra sicurezza in campo e un ottimo controllo di palla, il che sembra essere di buon auspicio per il suo futuro.

Il giocatore durante una partita con la Nazionale spagnola / SPORT

Nella sua breve carriera ha già giocato con il Málaga U19 B, la Juventus, la Roma, il Bournemouth, la sua attuale squadra, ed è stato convocato nella Nazionale spagnola. Si caratterizza per il suo grande dominio nelle aree di difesa e attacco, genera anche molta pericolosità nel gioco aereo e ha la migliore media della squadra inglese con una precisione dell'84,3% nei passaggi riusciti.

I numeri:

Il Real Madrid sta tenendo d'occhio Huijsen e tutto lascia pensare, secondo quanto riportato dall'autorevole giornalista italiano Fabrizio Romano, che il club sia in contatto diretto con l'entourage del giocatore per definire un accordo contrattuale. Il più grande acquisto del club nella linea difensiva è stato finora Militao (50 milioni), ma Dean lo supererebbe se il trasferimento andasse in porto.

⚪️ Il Real Madrid sta incontrando direttamente il campo di Dean Huijsen per completare l'accordo sul contratto.



L'accordo sulla clausola di rilascio di 50 milioni di sterline con il Bournemouth è stato siglato mercoledì, come riportato.



Questione di dettagli contrattuali con il campo di Huijsen, quindi... ci siamo. 🏁 pic.twitter.com/qTY6kHWA0W - Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 15 maggio 2025

Il giocatore avrebbe dato l'ok al club. Per questo, i Los Blancos dovranno pagare al Bournemouth 50 milioni di sterline, che equivalgono a quasi 60 milioni di euro, quello che non si sa è se sarà pagato in una, due o tre rate. Tutte le trattative aperte e che hanno mostrato interesse per il giocatore, come Liverpool, Chelsea e Arsenal, dovranno farsi da parte perché il giocatore ha già deciso.

Con un grande potenziale, il difensore ha segnato tre gol in questa stagione. Un giocatore che promette molto e che il Real Madrid vuole il prima possibile, in modo che possa unirsi alla squadra e iniziare la sua carriera al Mondiale per Club di giugno.