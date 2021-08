Il Bayern pareggia e continua una serie non perfetta di partite

Giornata completa di campionati europei con grandi sorprese e notizie da dare.

Lorient-Monaco 1-0: Sconfitta pesante di un Monaco che dimostra ancora troppa fatica. Una squadra costruita per competere con il PSG che parte davvero male. Decisivo il rigore di Moffi per la squadra di casa.

Monchengladbach-Bayern 1-1: Il nuovo corso targato Nagelsmann fatica a decollare. Pre season complicata parecchio e una squadra che sembra faticare a trovarsi. Apre Plea per la squadra di casa e salva il Bayern Lewandowski e sempre lui protagonista.

Brentford-Arsenal 2-0: Esordio da sogno per la neopromossa di casa. Gol di Canos e Norgaard ed esordio da dimenticare per un Arsenal con troppi dubbi e una squadra che sembra faticare davvero troppo. E' solo la prima, ma i Gunners devono assolutamente mostrare qualcosa in fretta.