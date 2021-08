Il Chelsea è supercampione d'Europa. Villarreal battuto ai rigori 6-5

Chelsea contro Villarreal per aprire la stagione di calcio europeo. Un Chelsea per confermare le belle cose mostrate lo scorso anno, il Villarreal per sognare un'altra stagione da grande sorpresa. Il Chelsea aspetta Lukaku, ma trova in Ziyech un prezioso alleato. Si vede Kantè sempre onnipresente e mancano i nostri italiani e Thiago Silva. Marcos Alonso assoluto protagonista. Villarreal aggrappato a Gerard Moreno e all'inossidabile Albiol e Pau Torres.

CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo a favore nettamente inglese: al 6' Werner calcia a cercare la porta, ma Asenjo salva con una grande parata. Al 9' botta di Kantè alla sua maniera e ancora porta salvata. Al 27' gol corale del Chelsea: Alonso serve un Havertz che serve un assist perfetto al centro, velo di Werner e Ziyech la mette dentro arrivando a rimorchio. Al 33' Foyth sale palla al piede, palla a Dia e para Mendy. Al 35' Alonso prova a fare tutto da solo, ma Asenjo dice no. Al 36' Zouma tenta la giocata e palla fuori non di molto. Nel recupero, spagnoli che sfondano dalla destra, conclusione di prima di Alberto Moreno e palla che sbatte sulla traversa e non supera la linea di porta.

La ripresa cambia copione e diventa tutta Amarillo: al 48' Alonso trova Havertz, ma esterno della rete. Al 52' palo clamoroso di Gerard Moreno dopo un errore colossale di Mendy. Al 67' Estupinan calcia la palla verso la porta, ma bravo il portiere dei Blues. Al 74' pareggio Villarreal: Rudiger regala palla a Moreno, uno-due con Dia e l'attaccante spagnolo segna chiudendo il triangolo. Al 94' Alonso colpisce, ma palla sull'esterno della rete e supplementari.

Supplementari senza grandi azioni come spesso accade e rigori con tre errori, ma quello decisivo arriva all'ottavo tentativo degli spagnoli. Il Chelsea è supercampione d'Europa e conferma la grande stagione della Champions. Villarreal a testa davvero alta.