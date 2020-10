Europa League - Il Milan non sbaglia un colpo: battuto anche il Celtic (1-3)

Il Milan continua a vincere e lo fa battendo il Celtic 3-1. Non sbaglia un colpo neanche in Europa League trovando i tre punti all'esordio grazie ai gol di Krunic, Brahim Diaz e Hauge.

I padroni di casa partono molto bene, ma sono i rossoneri a trovare due reti nel primo tempo. Nella ripresa il Milan soffre un po' solo nella seconda parte, ma si impone anche al Celtic Park. Ora testa al campionato dove Romagnoli e compagni ospiteranno lunedì sera la Roma.

LA PARTITA

Meglio il Celtic in avvio di gara con l'imbucata di Ajer, palla ribattuta per Ntcham che di sinistro calcia: para senza problemi Donnarumma. Il Milan cerca di fare la partita e si sblocca al 14': cross di Castillejo dalla destra, Krunic si inserisce in mezzo all'area e di testa batte Barkas. 1-0 per i rossoneri.

Il Celtic prova ad alzare il proprio baricentro reagendo al gol subito, ma dopo la fiammata iniziale è in calo di energia. La squadra di Pioli dopo il vantaggio controlla ed amministra il gioco trovando però il raddoppio al 41': Ibrahimovic innesca Theo Hernandez che a sua volta serve Diaz che dribbla McGregor e la piazza sul palo opposto. Rossoneri sul 2-0.

Nella ripresa subito doppio cambio per Lennon: Christie e Elyounoussi prendono il posto di Welsh e Griffiths. Il Celtic ci prova con l'ex Laxalt dall'interno dell'area, palla alta. Il Milan attende nella propria metà campo con Donnarumma che per ora non corre rischi e così Pioli fa entrare Bennacer e Leao ed escono Kessie e Ibra.

Il Celtic cerca varchi e li trova accorciando il risultato al 76': su calcio d'angolo arriva il colpo di testa vincente di Elyounoussi. I padroni di casa tornano in partita. Sul finale gli scozzesi si alzano troppo e così il Milan trova il 3-1: verticalizzazione di Saelemaekers per Hauge che entra in area e la piazza segnando il primo gol con la maglia rossonera.

Finisce a Glasgow, il Milan vince per 3-1.