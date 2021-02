La Roma regola il Braga 3-1 e si regala gli ottavi

La Roma per confermare la vittoria dell'andata e chiudere la pratica Braga, squadra mai semplice. La Capitale si infiamma e si regala gli ottavi di Europa League e batte 3-1 la squadra portoghese. Lusitani distrutti dalle assenze di formazione con Horta a cercare il gol e Gaitan a muovere la palla. Roma che conferma Veretout protagonista, Dzeko risponde presente come titolare anche alle polemiche.

CRONACA DELLA PARTITA

Al 17' Roma subito pericolosa: Veretout si fa deviare la sua conclusione dalla barriera. Al 18' tocca a Pedro, ma viene murato. Al 24' destro di El Shaarawy, Dzeko prende la palla e batte Sà con una bella conclusione. Al 29' Piazon riceve da Ze Carlos, velo di Gautan, ma conclusione pessima. Al 31' ancora Piazon dalla distanza, palla alta. Roma che perde il pallone al 34' e Sporar si fa parare il tentativo. Al 40' Pedro calcia alto di poco, ma spreca incredibile.

Nella ripresa, al 63' colpo di testa di Dzeko, ma non trova la palla. Al 69' palla sul fondo di Horta. Al 72' calcio di rigore per la squadra di casa, ma Pellegrini sbaglia dal dischetto per un rigore fischiato per un fallo di Novais su Perez. Al 74' Mancini salva sulla linea, al 76' Pellegrini serve un pallone perfetto a Perez e di prima batte Sà. Al 83' Tormena si fa parare un altro tentativo e all 86' Mkhitaryan alalrga troppo la conclusione e palla a lato. Ruiz apre sulla destra per Ze Carlos, ma Cristante arriva prima e segna nella sua porta. Nel recupero, Perez per Spinazzola, palla di prima per Mayoral che insacca il tris.

La Roma passa il turno con merito dopo la vittoria dell'andata e si regala un ottavo importante per una squadra europea molto interessante. Il Braga sembra poca cosa, ma non sminuisce la Roma e una qualificazione che rimane importante.

ROMA-BRAGA 3-1

MARCATORI: 24' Dzeko (R), 74' Carles Perez (R), 87' aut. Cristante (B), 91' Borja Mayoral (R)

ROMA (3-4-2-1): Lopez; Karsdorp, Cristante , Mancini ; Veretout (59' Spinazzola ), Diawara , Villar (46' Pellegrini ), Bruno Peres ; Pedro (Mkhitaryan s.v.), El Shaarawy (59' Perez); Dzeko (67' Mayoral). Allenatore: Fonseca

BRAGA (4-3-2-1): Tiago Sá ; Zé Carlos , Tormena , Rolando, Sequeira (70' Borja ); A. Horta , Novais , Gaitan (60' R. Horta ); Piazon (60' Fransergio ), Galeno (77' Infande s.v.); Sporar (60' Ruiz ). Allenatore: Carvalhal

Arbitro: Ekberg

Ammoniti: Veretout (R)

Espulsi: -