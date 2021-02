Europa League - Un Milan non bellissimo si qualifica agli ottavi

Il Milan pur soffrendo si qualifica agli ottavi di finale. A San Siro finisce 1-1 contro la Stella Rossa, decisivo il 2-2 dell'andata. A segno Kessié su rigore, protagonista Donnarumma nel secondo tempo dove si supera su Sanogo.

L'obbiettivo si è centrato, il Milan si qualifica agli ottavi di Europa League: l'avversario lo scoprirà al sorteggio di domani. Ma è innegabile il passo indietro dei rossoneri: tanti giocatori fuori forma.

LA PARTITA

Ritmo non molto alto in avvio di gara, al 9' però si sblocca il risultato quando viene concesso un rigore al Milan per un fallo di mano di Gobeljic. Sul dischetto va Kessie che segna e poi dedica il gol a Willy Ta Bi, il ragazzo dell'Atalanta morto di tumore. I rossoneri spingono, ma senza successo.

La Stella Rossa prende coraggio, alza il baricentro e si rende pericoloso prima gli viene annullato un gol, ma pochi minuti dopo trova meritatamente il pari con il diagonale perfetto di Ben Nabouhane che batte Donnarumma sul palo lungo.

La squadra di Stankovic mette in difficoltà il Milan ma i rossoneri si riprendono verso la fine del primo tempo con il terzino Dalot che calcia a colpo sicuro ma tira addosso a Borjan. Occasione sprecata per il Diavolo!

Ad inizio ripresa Pioli inserisce subito sia Ibrahimovic e sia Rebic togliendo un deludente Leao e Kruinc e a metà ripresa inserisce anche Hernandez e Saelemaekers perchè evidentemente non è contento dell'atteggiamento della propria squadra. Effettivamente il Milan è più aggressivo in questo avvio di secondo tempo, ma non concretizza e ritorna a essere lento e molto prevedibile. Anche Stankovic cambia ed inserisce forza fresche ed è proprio la Stella Rossa a fare la partita: al 68' sugli sviluppi di una punizione, arriva la spaccata in aerea di Sanogo da due passi ma Donnarumma si supera e salva il Milan compiendo una parata miracolosa.

Gli ospiti rimangono in dieci dal 70' per il doppio giallo di Gobeljic calcia alle stelle da ottima posizione. Il Milan però non ne approfitta e nonostante l'uomo in più soffre fino al 93' quando l'arbitro fischia la fine della partita. I rossoneri passano il turno ma sono in piena difficoltà.

IL TABELLINO

MILAN: G. Donnarumma, Calabria (dal 65’ Theo), Tomori, Romagnoli, Dalot, Meite, Kessie, Castillejo (dal 65’ Saelemaekers), Krunic (dal 46’ Rebic), Calhanoglu, Leao (dal 46’ Ibrahimovic). A disp.: Tatarusanu, A. Donnarumma, Kjaer, Gabbia, Kalulu, Tonali, Diaz. All.: Pioli.

STELLA ROSSA: Borjan, Pankov, Degenev, Sanogo, Gobeljic, Srnic (dal 46’ Pretrovic), Kanga (dal 68’ Katai), Gajic, Ivanic (dal 83’ Nicolic), Ben Nabouhane (dal 68’ Falco), Falcinelli (dal 71’ Pavkov). A disp.: Popovic, Copic, Gavric, Vukanovic, Krstovic. All.: Stankovic.

Marcatori: 8’ Kessie, 24’ Ben Nabouhane.

Ammoniti: 7’ e 69’ Gobeljic, 44’ Srnic, 63’ Ibrahimovic.

Espulsi: 69’ Gobeljic.