Europa League - Il Milan inciampa a Belgrado (2-2) 

Dopo il brutto scivolone contro lo Spezia in campionato il Milan non va oltre al 2-2 contro la Stella Rossa. Una gara che i rossoneri erano in controllo, ma al 93' arriva la doccia gelata con l'incornata vincente di Pavkov.

Forse la testa era già al derby di domenica e soprattutto all’enorme peso che ha quella gara per le sorti di classifica del campionato però i rossoneri potevano fare sicuramente meglio questa sera nonostante l'ampio turnover. Peccato ora è tutto rimanda al match di ritorno a San Siro in programma giovedì sera.

LA PARTITA

Il Milan va a segno subito con Castillejo, ma viene segnalato off side. I rossoneri hanno il pallino del gioco e trovano nuovamente la rete del vantaggio con Hernandez, ma anche questa volta il Var interviene per un tocco di mano di Mandzukic ed annulla il gol. I padroni di casa si fanno vedere al 24' con il tiro dal limite di Ivanic con Donnarumma che si allunga.

Al 38' arriva la tegola per Pioli ovvero l'infortunio di Bennacer: problema muscolare alla coscia per il regista che viene sostituito da Tonali. Sul finale della partita il Milan passa in vantaggio: cross in mezzo di Castillejo dove arriva il pasticciaccio di Pankov e Borjan e la palla si infila in rete.

Nella ripresa Leao prende il posto di Rebic. Al 50' l'arbitro assegna un rigore per la Stella Rossa per il tocco di braccio di Romagnoli in area. Sul dischetto va Kanga che non sbaglia e realizza l'1-1. Al 59' questa volta il rigore viene assegnato al Milan per il fallo di Pankov su Hernandez. Il Var conferma e dal dischetto va proprio terzino rossonero che segna il 2-1 per gli ospiti. La squadra di Stankovic resta in 10 uomini dal 74' per la seconda ammonizione maturata da Rodic. Pioli pensa al derby e cambia qualche giocatore, i rossoneri calano di concentrazione, si abbassano ed al 93' subiscono la beffa con il pareggio al 93′ con un gol di Pavko di testa con il pallone che va a finire sotto l'incrocio opposto.

La qualificazione agli ottavi di Europa League è rimandata a giovedì prossimo

IL TABELLINO

STELLA ROSSA: Borjan; Pankov, Milunovic, Degenec; Gobeljic, Kanga, N. Petrovic (81’ Sanogo), Rodic; Ben Nabouhane (61’ Falco), Ivanic (81’ Bakayoko); Falcinelli (81’ Pavkov). A disp.: Popovic, Gajic, Bakayoko, Pavkov, Falco, Gavric, Sanogo, S. Srnic, Vukanovic. All.: Stankovic

MILAN: G. Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez (77’ Dalot); Bennacer (39’ Tonali), Meite; Castillejo, Krunic, Rebic (46’ Leao); Mandzukic (82’ Calhanoglu). A disp.: A. Donnarumma, Tatarusanu, Calabria, Dalot, Gabbia, Kjaer, Tonali, Kessie, Saelemaekers, Calhanoglu, Leao, Ibrahimovic. All.: Pioli

Marcatori: 42’ Pankov (autogol), 52’ Kanga, 61’ Theo Hernandez, 93’ Pavkov

Ammoniti: Romagnoli, Milunovic, Mandzukic,

Espulsi: Rodic