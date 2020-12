Europa League - Il Milan vince in rimonta: battuto il Celtic per 4-2

Vittoria del Milan in rimonta contro il Celtic per 4-2 e qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League in archivio. Primo tempo ricco di emozioni con il vantaggio degli scozzesi con Rogic al 7', raddoppio al 14' di Edouard. I rossoneri, dopo lo shock iniziale, pareggiano immediatamente con Calhanoglu e Castillejo. Nella ripresa completano la rimonta con uno splendido gol di Hauge e calano il poker con Brahim Diaz. L'unica nota negativa per Pioli è l'infortunio di Kjaer.

https://twitter.com/acmilan

LA PARTITA

Il Milan non approccia al meglio la partita e in avvio subisce il primo gol del Celtic: Krunic non controlla il pallone in area, ci arriva Rogic che calcia forte di sinistro e trafigge un Donnarumma. Scozzesi in vantaggio al 7'.

I rossoneri sono in pieno blackout e, come se non bastasse, perdono Kjaer per infortunio. Potrebbe andar peggio? Sì perchè il Celtic incredibilmente trova il raddoppio al 13': Edoard supera Donnarumma con uno splendido tocco sotto. La squadra dei Pioli sotto di due reti dopo appena 14 minuti.

Il Milan ha bisogno di una scossa ed arriva sulla punizione vincente di Calhanoglu: destro perfetto del trucco e pallone in rete per l'1-2 al 24'. I rossoneri sono entrati finalmente in gara e dopo un minuto trovano il pari con Castillejo: grande azione dalla sinistra, sul pallone vagante in area dopo un rimpallo ci arriva lo spagnolo e con il sinistro sigla il pareggio. La reazione del Diavolo c'è stata!

Sul finale del primo tempo il Milan abbassa la pressione ed il Celtic prova a salire, ma la difesa rossonera controlla. Dopo i primi 45 minuti di gioco il risultato è di 2-2: rimonta dei rossoneri, in gol Calhanoglu e Castillejo.

Stefano Pioli inserisce Tonali al posto di Krunic (protagonista in negativo sul primo gol del Celtic ndr) ed il Milan completa la rimonta al 51' con il gran gol di Hauge: azione personale del norvegese che prende palla sulla linea di fondo, salta due avversari, entra in area e conclude con il destro a giro. 3-1.

Il tecnico del Diavolo, al rientro dopo il Covid, cambia ancora inserendo Brahim Diaz e Bennacer, fuori Kessié e Calhanoglu per farli rifiatare un pò. Ma il Celtic non ci sta e sfiora il 3-3 in due occasioni prima con Frimpong, ma la sua conclusione finisce fuori di poco e poi su calcio di punizione di Christie, ma arriva la gran parata di Donnarumma.

Dopo il momento degli avversari il Milan segna il gol che chiude i conti (e la qualificazione ndr): ancora una volta Hauge inventa per Brahim Diaz che supera Barkas in uscita con un tocco sotto ed infila in rete il poker rossonero.