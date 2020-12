Europa League - Vittoria in trasferta per il Milan

Il Milan vince contro lo Sparta Praga per 1-0 ed è primo ovunque perchè vistA la sconfitta del Lille il Diavolo conquista la vetta del gruppo H di Europa League oltre ad essere primo in campionato.

Nonostante l'inedita formazione i rossoneri giocano un buon primo tempo e passano in vantaggio grazie alla prodezza di Hauge che al 23esimo la sblocca segnando la quarta rete in rossonero per il norvegese. Nella ripresa poche occasioni tranne nel finale con la gran parata di Tatarusanu che chiude la porta in faccia a Karlsson.

LA PARTITA

La prima occasione della gara è del Milan: cross di Castillejo che serve Dalot che costringe Heka alla deviazione di piede in corner. I padroni di casa rispondono con ci provano con Polidar, ma nessun problema per Tatarusanu.

Il Milan ha il pallino del gioco e va in vantaggio al 23': azione personale di Hauge che salta Wiesner con un tunnel, entra in area e la piazza con il destro. 1-0 per gli uomini di Pioli e quarto gol per il talento novergese in nove presenze con la maglia rossonera! Sul finale il Diavolo ha la palla del raddoppio ma la spreca con Castillejo o meglio Heka non si lascia superare.

Nella ripresa Hauge ci riprova al 50', ma stavolta la sua conclusione è fiacca. Al 56' bella occasione per i padroni di casa con Krejci a due passi, ma Tatarusanu gli respinge il tiro.

Girandola dei cambi con il Praga che rimane in dieci uomini al 77' con il rosso diretto a Plechalty per un brutto fallo su Leao al rientro dopo l'infortunio. Nel recupero lo Sparta ha un grande occasione per pareggiare con Moberg Karlsson, ma arriva la prodigiosa la risposta di Tatarusanu. Ultimo brivido della gara.

IL TABELLINO

SPARTA PRAGA-MILAN 0-1 23' Hauge

SPARTA PRAGA (3-5-2): Heca; Vitik, Plechaty, Lischka; Wiesner, Dacek, Soucek, Karabek (45' Krejci), Polidar; Minchev, Plavsic. All. Kotal

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Duarte, Kalulu, Conti; Tonali, Krunic; Castillejo, Maldini, Hauge; Colombo. All. Pioli

Ammoniti: Krunic, Polidar, Sacek, Maldini