Premier League - Il Leicester torna a vincere grazie ad Okazaki. Vittorie per Bournemouth, Newcastle e Saints

Le classiche partite del pomeriggio di Premier League sono state ricche di emozioni quest'oggi. Dopo la vittoria in rimonta del Chelsea nel turno delle 13.30 tocca a Leicester, Stoke, Newcastle e West Browmich portare a casa i tre punti. Ovviamente anche il Venerdì si è tinto di calcio inglese con l'inaspettata sconfitta del West Ham in casa, contro il Brighton per 3-0. I Seagulls stanno ottenendo ultimamente buoni risultati e quest'anno pare abbiano l'intenzione di mettere difficoltà alle grandi squadre d'oltre manica.

Stoke City 1-2 Bournemouth

16' Surman, 18' Stanislas (Rig.) 63' Diouf.

Al Bet365 Stadium vanno in scena Stoke City e Bournemouth con i padroni di casa favoriti per la vittoria. La squadra di Huges parte male subendo i primi attacchi delle cherries che arrivano al goal con Andrew Surman. Al 16esimo minuto il centrocampista inglese colpisce da fuori area di sinistro trovando l'angolino basso. Lo Stoke non fa nemmeno in tempo a reagire che arriva il raddoppio del Bournemouth: Stanislas due minuti dopo trasforma un rigore ricevuto dopo un fallo di Shawcross ai danni di Afobe. La gara si accende e lo Stoke prova a reagire prima con Jesè poi con Choupo-Moting non trovando però la gioia del goal.

Il secondo tempo non ha un gusto differente per lo Stoke che non riesce ad accorciare le distanze. Il Bournemouth prova a chiudere il match con le iniziative dei suoi attaccanti. Ibe e Afobe, però, non riescono a concretizzare le belle occasioni avute. Lo Stoke continua ad affacciarsi davanti e al 63esimo arriva finalmente il goal con Diouf che sugli sviluppi di un calcio d'angolo riesce a insaccare il pallone alle spalle di un sorpreso Begovic. Lo Stoke prova a pareggiare i conti non trovando fortuna. Finisce quindi 2-1 per la squadra di Eddie Howe che si porta a quota 7 punti proprio dietro i Potters a quota 8.

Newcastle United 1-0 Crystal Palace

'86 Merino.

Gara senza particolari emozioni nel primo tempo quella svoltasi al St James Park. Il Newcastle ospita il Crystal Palace di Hodgson forte della vittoria contro il Chelsea. La formazione di Benitez studia il proprio avversario nel primo tempo ed entrambe le squadre non riescono a portarsi avanti. Il Crystal Palace si affaccia timidamente in attacco creando poco e non riuscendo a sviluppare la manovra offensiva.

La situazione nel secondo tempo cambia di poco. il Newcastle sembra più motivato e con gli esterni Atsu e Ritchie prova a portarsi avanti nel punteggio. Le due squadre sembrano volersi dividere la posta in palio, ma all'86esimo, Merino, concretizza un bel calcio d'angolo di Ritchiecolpendo il pallone con forza e sorprendendo Speroni. Newcastle a quota 14 punti al sesto posto, mentre la situazione per il Crystal Palace si fa sempre più grigia. Ultimi con soli tre punti.

Swansea City 1-2 Leicester City

25' Fernandez (AG), 49' Okazaki, 56' Mawson.

Bella partita quella tra Swansea e Leicester. I padroni di casa partono male però, subendo le accelerazioni di Vardy che si fa sentire subito con un bel tiro da fuori parato da Fabianski. Il Leicester si affaccia più spesso in avanti e al 25esimo arriva l'autorete di Fernandez, nata da un momento di poca lucidità del difensore. Lo Swansea prova a reagire con le iniziative di Renato Sanches e Carrol senza però concretizzare alcuna azione.

Secondo tempo che parte favorevolmente al Leicester che trova il goal al 50esimo con Shinji Okazaki. Il giapponese in seguito a un contropiede riceve palla da Mahrez e insacca di destro segnando il goal del raddoppio. Lo Swansea tira fuori orgoglio e grinta e 6 minuti dopo Mawson segna la rete che accorcia le distanze dopo un bel tiro di destro su un calcio d'angolo battuto da Ayew. Le Swans ci provano ancora fino alla fine, prima con Fernandez di testa e poi con Ayew, da fuori area. Gara che si conclude con il Leicester vittorioso che, dopo l'esonero di Shakespeare, cerca di risalire dai bassifondi della classifica.

Southampton 1-0 West Browmich Albion

85' Boufal.

Il St.Mary Stadium è teatro di una partita tra la 13esima forza del campionato e la 12 esima classificata. La gara parte subito a favore dei padroni di casa con Bertrand che al 17esimo colpisce il palo con un bel tiro di sinistro da fuori area. Il Southampton impone il proprio gioco e gli uomini di Pulis riescono a contenere la forza degli avversari per tutto il primo tempo. Long e Yoshida vanno molto vicino al goal. Il primo con un sinistro a giro che termina di poco a lato mentre il secondo di testa non trova la gioia della rete.

Nella seconda metà di gara il WBA prova ad affacciarsi timidamente nella metà campo avversaria; Jay Rodriguez e Chadli non sono in giornata e le Baggies non riescono a impensierire la retroguardia del Southampton. Pellegrino decide di cambiare le carte in tavola sostituendo Tadic con Boufal e Long con Austin. Cambi che si riveleranno vincenti. Sarà proprio Boufal a mettere a segno la rete che regalerà la vittoria al Southampton che ora rimane a quota 9 punti in 14esima posizione.