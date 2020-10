Monday Night: Parte bene il City di Guardiola

Secondo Monday Night di Premier che vede come campo principale l'esordio del City.

Aston Villa-Sheffield 1-0: La squadra di casa trova tre punti fondamentali. Una prima vittoria che da ossigeno ad una squadra che si deve salvare in modo tranquillo e va a vincere uno scontro diretto contro uno Sheffield a zero punti e lontano parente, per ora, di quello della scorsa stagione.

Wolves-City 1-3: Esordio molto difficile per il City di Guardiola contro una avversaria, soprattutto con i Lupi che giocano in casa. Il City risponde presente alla prima partita e adesso rimane da capire quanto questa squadra possa essere continua e, in questo senso, le sfide vere lo faranno capire. Per i Wolves, sconfitta che pesa alla prima partita importante per testare la squadra per l'eventuale corsa all'Europa.