Pirotecnico 4-3 ad Anfield: Salah all'88' regala i primi punti al Liverpool contro il Leeds

Subito spettacolo in Premier League con il debutto scoppiettante dei campioni in carica del Liverpool che vincono 4-3 all'ultimo respiro e dal dischetto contro il neopromosso Leeds del Loco Bielsa. Ad Anfield nel primo posticipo delle 18.30 i Reds di Klopp vanno avanti tre volte ma si fanno sempre recuperare fino al definitivo 4-3 siglato da Salah: l'egiziano timbra tre volte, di cui due dal dischetto, e porta a casa il primo pallone della stagione. Per il Leeds di Bielsa sfuma a pochi minuti dalla fine la possibilità di partire bene in Premier con un punto ma il gioco espresso contro i detentori del titolo è di buon auspicio per la stagione appena iniziata.

LE FORMAZIONI



Per la prima della stagione in Premier League Klopp punta sull’undici titolare, fatta eccezione per un cambio in mezzo al campo con la presenza dal 1’ di Naby Keita al posto di Fabinho: in difesa tornano Alexander-Arnold e Robertson mentre davanti tridente al completo con Salah, Firmino e Mané. Nel Leeds Bielsa sceglie di non mandare in campo dall’inizio il nuovo acquisto in attacco Rodrigo ma sceglie Bamford, bomber della cavalcata in Championship Dello scorso anno: nel 4-1-4-1 c’è Phillips a fare gioco davanti alla difesa mentre sugli esterni di centrocampo Helder Costa e Harrison.

LA PARTITA



Il Liverpool che approccia i primi minuti di Premier è completamente diverso da quello visto nel Community Shield contro l’Arsenal: i ragazzi di Klopp entrano in campo subito con il giusto ritmo e mettono alle corde un Leeds che no si aspettava un ritorno in Premier così tosto dal punto di vista dell’intensità. Grazie all’enorme spinta dei primi minuti i Reds riescono subito a sbloccare il risultato grazie al rigore realizzato perfettamente dal solito Momo Salah: evidente il fallo di mano di Robin Koch, al debutto con la nuova maglia, che combina il primo guaio della serata e regala il penalty dell’1-0 Liverpool. Il gol dei padroni di casa serve quasi da scossa per il Leeds che scioglie la tensione del debutto e inizia a rendersi pericoloso con idee precise e sfruttando una dea se difensiva non perfetta dei Reds: al 9’ il primo campanello d’allarme lo suona Helder Costa che realizza il gol del pari ma è tutto fermo per offside del portoghese. In realtà è solo questione di minuti perché al 12’ arriva veramente l’1-1: lancio di Phillips sulla sinistra per Harrison che con due ottime giocate salta Alexander-Arnold e Gomez per poi concludere col destro sul primo palo dove Alisson non può arrivarci. Pareggio sorprendente per come si era messa la partita in avvio e che dura poco: tempo di riorganizzarsi e il Liverpool torna a far male davanti al 20’ con l’incornata di van Dijk che sfugge a Koch, anello debole della retroguardia di Bielsa, e riporta avanti i suoi sul 2-1.

I Reds trovano la quadra dopo il nuovo vantaggio e cominciano a macinare azioni mettendo sotto pressione la retroguardia ospite che per poco al 28’ non combina un pasticcio: serve un volo plastico di Meslier per allungare la traiettoria del pallone deviato da Struijk ed evitare l’autogol che avrebbe portato il Liverpool a due lunghezze di vantaggio. E la parata del portiere francese risulterà decisiva poco dopo: lancio all’indirizzo di Bamford letto male da van Dijk, croce e delizia dei suoi, che tocca il pallone ma è un assist per l’attaccante del Leeds il quale col destro supera Alisson e fa a sorpresa 2-2. Deve di nuovo curare le ferite difensive il Liverpool ed è facile farlo con un attacco così forte e al 33’ i Reds rimettono la testa avanti con la doppietta di Salah: sugli sviluppi di una punizione dalla sinistra Struijk non rinvia bene e la lascia all’egiziano che calcia potente sotto l’incrocio e fa 3-2 e chiude una prima frazione scoppiettante.

Nella ripresa i Reds tornano in campo agguerriti e a caccia del gol che potrebbe chiudere definitivamente i giochi e subito in avvio ce l’ha Wijnaldum l’opportunità per farlo ma dal limite dell’area piccola non riesce a superare Meslier il quale in due tempi blocca il pallone. Ma anche nella ripresa il Leeds non demorde e sempre con i lanci lunghi prova a far male e al 58’ ci riesce di nuovo con Harrison ma è di nuovo tutto inutile per la posizione di partenza irregolare del 22. Bielsa attorno all’ora di gioco decide quindi di giocarsi due carte pesanti dalla panchina inserendo Roberts e soprattutto l’ex Valencia Rodrigo al posto di Hernandez e Bamford, alzando il baricentro e andando a caccia del nuovo pareggio che arriva poco dopo il loro ingresso, al 66’, con la giocata personale in area di rigore di Klich che controlla e calcia in porta sul cross di Helder Costa siglando il 3-3. Il terzo pareggio dei ragazzi di Bielsa porta il Liverpool di nuovo a caricare a testa bassa per non firmare subito una, mezza, battuta d’arresto in Premier e costringe gli avversari a rinchiudersi nella propria metà campo per cercare di resistere e portare a casa un punto che sarebbe preziosissimo.

La spinta dei Reds aumenta di intensità minuto dopo minuto fino ad arrivare al 79’, quando il Leeds viene salvato dal fischio di Oliver contro il Liverpool in area di rigore: segna van Dijk ma il direttore di gara ferma tutto per un fallo in attacco di Jones su Koch a palla lontana. Sembra essere un pericolo scampato per il Loco Bielsa ma il Liverpool non muore mai e il tecnico argentino viene tradito a tre minuti dal 90’ dall’acquisto più oneroso del mercato, il subentrato Rodrigo: sgambetto in area di rigore su Fabinho e calcio di rigore per il Liverpool in extremis. Dal dischetto si presenta Salah che non sbaglia, fa tripletta, firma il 4-3 e regala i primi tre punti, dannatamente sofferti, al Liverpool.

IL TABELLINO



Liverpool 4-3-3 | Alisson; Alexander-Arnold (dal 89' Matip), Gomez, van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson (dal 66’ Jones), Keita (dal 59’ Fabinho); Salah, Firmino, Mané. Allenatore: Jurgen Klopp

Leeds 4-1-4-1 | Meslier; Ayling, Koch, Struijk, Dallas; Phillips; Costa, Hernandez (dal 62’ Roberts), Klich (dal 81’ Shackleton), Harrison; Bamford (dal 62’ Rodrigo). Allenatore: Marcelo Bielsa

Arbitro Michael Oliver. Ammonito Firmino (76’).

Match valido per la 1^ giornata di Premier League. Si gioca ad Anfield.