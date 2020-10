Choc Liverpool! Tottenham vince come Chelsea e Arsenal

Una Premier davvero interessante in un weekend davvero unico e incredibile a livello di risultati. A cominciare dalla botta presa dal Liverpool: un 7-2 dell'Aston Villa che ha sorpreso la Premier in modo incredibile.

Vittoria del Tottenham nel big match contro lo United per 6-1 e game,set e match per la squadra di Mourinho. Continua una grande prova per l'Arsenal: 2-1 allo Sheffield in netto calo rispetto alla scorsa stagione in una Premier partita male. I Wolves vincono 1-0 contro il Fulham per una squadra ancora da capire. I Saints vincono lo scontro diretto 2-0 contro il West Bromwich.

Il West Ham travolge 5-0 il Leicester, giustiziere del City la settimana scorsa e squadra assolutamente diversa. Il Newcastle ha distrutto 3-1 il Burnley in uno scontro diretto nella salvezza. 1-1 pesante tra Leeds e City e attenzione alla squadra di Bielsa assolutamente da tenere in considerazione contro le grandi. 4-2 dell'Everton contro il Brighton e la squadra di Ancelotti deve essere seguita come una delle possibili rivelazioni di questa pazza Premier. Il Chelsea trova un 3-0 pesante contro il Crystal Palace e si rimette in ottica tranquilla.