Macchine perfette United e Chelsea

Giornata ricca di gol ed ecco esordio scintillante della Premier. Comincia molto bene il Manchester United che travolge 5-1 un Leeds in balia dei suoi avversari con Bruno Fernandes e Pogba in versione migliore verso il titolo. 2-1 pesante del Brighton contro il Burnley nel primo vero scontro salvezza della stagione.

Everton batte 3-1 il Southampton e parte bene la parte blu di Liverpool. Grande attesa per il Chelsea: la squadra di Tuchel è davvero splendida e batte 3-o un Crystal Palace mai in campo e occhio ai Blues e alla loro stagione che rischia di essere molto interessante in Premier.

Il Leicester conferma la Community Shield ed esordisce bene in Premier con un 1-o ai Wolves, ben lontani da essere la squadra rivelazione delle stagioni passate. Watford che batte l'Aston Villa del post Grealish 3-2 nel secondo scontro salvezza di giornata. Liverpool senza molto mercato e che ha puntato solo sui rinnovi dei suoi talenti esordisce comunque bene contro il Norwich e vince 3-0.