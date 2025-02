Premier League - Super Manchester City: De Bruyne giustizia il Chelsea (0-1)

Big match tra pesi massimi, quello tra Chelsea e Manchester City nella settima giornata di Premier League. I Citizens non perdono dal 5 Aprile e la compagine di Antonio Conte ha fame di vittoria. L'ex allenatore della Juventus ha tutte le carte in regola per prendere i 3 punti e agguantare così la squadra di Guardiola, che attualmente è al primo posto.

LE SCELTE - Conte schiera un 3-5-2 con Hazard dal primo minuto. Con David Luiz ancora fuori per squalifica, il sostituto è Christensen che viene accompagnato da Rudiger e Cahill. Guardiola opta invece per un 4-3-3 con Jesus titolare affiancato da Sanè e Sterling. Con l'infortunio di Aguero dopo l'incidente in taxi - che gli ha provocato una frattura alle costole - e la rottura del legamento crociato di Mendy durante la gara contro il Crystal Palace, il tecnico spagnolo schiera dal primo minuto Gabriel Jesus e Delph.

PRIMO TEMPO - Un primo tempo inizialmente piuttosto equilibrato, privo di grandi emozioni. Subito però crea il Chelsea con Morata che dopo un bel cross di Kante sbaglia di testa. Il City inizia a tenere alto il pressing e vive un buon momento creando alcune occasioni, prima con De Bruyne e poi con Silva trovando solo buone parate di Courtois. Il City crea una fitta rete di passaggi, cercando gli spazi per concludere mentre il Chelsea gioca in velocità sbattendo spesso sulla solida difesa dei citizens. Le occasioni scarseggiano e già al 36esimo minuto Conte è costretto al cambio, sostituendo Morata con Willian. Lo spagnolo si tocca la coscia con smorfie di dolore. Il Chelsea non riesce ad attaccare come prima e la compagine di Guardiola ne approfitta con Fernandinho che su uno sviluppo da calcio d'angolo colpisce con forza di testa trovando Courtois che compie un'altra parata fenomenale.

SECONDO TEMPO - Rientra in campo un Manchester City che crea molto di più rispetto agli avversari. Conte continua a esercitare il suo classico stile di gioco non trovando però grosse opportunità. Dopo 10 minuti subito Sterling impensierisce Courtois con un bel tiro al volo che finisce alto sopra la traversa. Il City ragiona e fuori dall'area cercando spazi e sfruttando spesso le ali e al 66esimo minuto arriva un'ottima occasione con Silva, che riceve un bel passaggio da Sanè, concludendo in porta trovando solo il corpo di Alonso. E' dominio citizens e un minuto dopo arriva il goal di De Bruyne. Scambio repentino con Jesus e sinistro letale da fuori area su cui Courtois non può fare niente. Il Chelsea prova a reagire prima con Alonso stoppato da Otamendi e poi con Azpilicueta che non trova nessuno in area di rigore. Il City però continua ad attaccare e torna vicino al goal con Gabriel Jesus che conclude al volo di destro trovando solo Rudiger che, con la testa, salva un goal ormai già fatto. Al 90esimo ci prova per l'ultima volta Christensen sparando alto di testa.

Triplice fischio allo Stamford Bridge e 3 punti per Guardiola che si porta a quota 19 a pari punti dai cugini dello United. Il Chelsea si Ferma a 13 punti in quarta posizione dietro il Tottenham.