Premier League, supersfida a Stamford Bridge tra Chelsea e City

Chelsea contro Manchester City. Blues contro Sky Blues. Antonio Conte contro Pep Guardiola. Il sabato della settima giornata di Premier League si chiude con il botto.

I padroni di casa, dopo lo shock iniziale dato dalla sconfitta interna con il Burnley, hanno rialzato la testa, infilando 4 vittorie ed un pareggio nelle successive 5 partite, subendo solo 2 goal – l’autorete di Batshuayi contro il Tottenham ed il rigore di Vardy contro il Leicester. Anche nelle coppe il Chelsea macina risultati: in Champions League sono 6 punti su 6 conquistati nel girone C e testa solitaria della classifica, mentre in Coppa di Lega il terzo turno è terminato con un successo per 5-1 contro il Nottingham Forest.

Dal punto di vista dei risultati se la passa molto bene anche il Manchester City: primo posto in Premier League in coabitazione con i cugini dello United e punteggio pieno in Champions League, dato dai due successi contro Feyenoord e Shakhtar Donetsk. Oltre all’attacco stellare, gli uomini di Pep Guardiola sono ermetici in difesa: non subiscono goal in campionato dal 26 agosto scorso – a segno Daniels del Bournemouth – mentre in Champions Ederson è ancora imbattuto. Il tecnico catalano però non può sorridere a pieno, visto che due dei suoi elementi più importanti hanno riportato infortuni gravi: Mendy starà fuori almeno 6-7 mesi per una lesione al legamento crociato del ginocchio, Aguero si è fratturato due costole in un incidente in taxi e dovrà stare fermo per un paio di mesi – in attesa di accertamenti più specifici.

Eden Hazard segna una doppietta, decisiva per la vittoria | www.premierleague.com

In Premier League Chelsea e Manchester City si sono affrontate 40 volte: il bilancio è nettamente a favore dei Blues, con 24 vittorie contro le 9 dei Citizens. Nella scorsa stagione, gli uomini di Conte si sono imposti sia all’Etihad – per 3-1 – sia a Stamford Bridge – 2-1 con doppietta di Hazard; in totale i precedenti fra queste due compagini sono 61, con 32 successi dei londinesi e 16 del team di Manchester. A Stamford Bridge i Citizens si sono imposti solo 3 volte, tutte in campionato: nel 1993 e nel 2010 per 4-2 e nel 2016 per 3-0, con tripletta di Aguero.

Ad arbitrare l’incontro sarà Martin Atkinson.

Sponda Chelsea

Antonio Conte se l’è presa con il calendario che propone questa sfida a tre giorni dalla partita di Champions contro l’Atletico: “Il City ha giocato martedì in casa, noi abbiamo speso tantissime energie a Madrid”. Il tecnico leccese non avrà a disposizione David Luiz, che sconta la seconda delle tre giornate di squalifica, e Danny Drinkwater, ancora alle prese con un problema al polpaccio, ma potrebbe comunque concedere un turno di riposo anche ad elementi importanti, come Cahill in difesa – possibile spazio per Christensen – e Moses sulla destra – c’è Zappacosta in rampa di lancio. Per il resto, stessa formazione che ha battuto i colchoneros, con Morata ed Hazard in gran forma, insieme a uno fra Pedro e Willian per completare il tridente offensivo.

Probabile formazione (3-4-3):

Sponda City

Pep Guardiola deve forzatamente rinunciare a due giocatori importantissimi come Mendy ed Aguero. Il tecnico catalano dunque potrebbe tornare a schierare una difesa a 3, con Otamendi e Stones accompagnati da uno fra Danilo e Walker; Fernandinho agirà da playmaker, mentre per Gabriel Jesus ci sarà tutta la responsabilità offensiva. Sulla trequarti, tanti dubbi: De Bruyne e David Silva dovrebbero essere sicuri del posto, con Sterling che potrebbe osservare un turno di riposo in favore di Danilo o Walker – da decidere chi giocherà in difesa e chi in avanti; Bernardo Silva si candida per un posto da titolare, con Delph largo sulla fascia dopo l’ottima prova in Champions League.

Probabile formazione (3-1-5-1):