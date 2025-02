Chelsea, esame Guardiola per Antonio Conte

La vittoria in casa dell’Atletico Madrid in Champions League ha il sapore di un esame di maturità superato per il Chelsea di Antonio Conte. Seppur arrivato all’ultimo minuto, i Blues hanno imposto il loro gioco nella gara europea inaugurale del Wanda Metropolitano, conquistando la vetta solitaria del gruppo C. Ora a Stamford Bridge arriva il Manchester City di Pep Guardiola ed il tecnico leccese si ritrova tra le mani una squadra in forma, con il recupero fondamentale di Eden Hazard: da quando il belga è rientrato il Chelsea ha accelerato ed anche a Madrid è stato uno degli uomini decisivi. Anche Alvaro Morata, una volta entrato negli schemi di Conte, ha cominciato a segnare con continuità e non sta facendo rimpiangere l’assenza di Diego Costa, ma in questo inizio di stagione la sorpresa è rappresentata da Michy Batshuayi. Dopo aver ufficializzato il titolo l’anno scorso con il goal al West Bromwich, il classe ‘93 ha atteso pazientemente il suo momento e si sta togliendo delle soddisfazioni personali, come – per ultimo – la zampata contro l’Atletico che è valsa la vittoria, ma anche la partita intera contro il Qarabag nella prima sfida di Champions – bagnata anche quella con una rete – e la tripletta in Coppa di Lega al Nottingham Forest.

Antonio Conte però, nonostante il momento felice, ha trovato il modo di lamentarsi. Stavolta nel mirino è finito il calendario stilato dalla Federcalcio inglese: “Abbiamo solo un giorno per preparare il match con il City. Si poteva scegliere la domenica, sono veramente sorpreso della decisione e non capisco il perché. Nelle gare come quella con l'Atletico si spendono parecchie energie fisiche e mentali. Comunque saremo pronti, ma su chi scenderà in campo deciderò un paio d'ore prima della partita”.

Uno dei problemi di formazione è rappresentato dalla squalifica di David Luiz ed è quindi possibile che per Antonio Rudiger si aprano le porte per una chance da titolare, insieme ad Azpilicueta – ormai imprescindibile – e Christensen, che potrebbe far riposare Cahill. Anche per Zappacosta si profila una presenza dal primo minuto sulla fascia destra, con Marcos Alonso su quella opposta e con Bakayoko e Kantè nel mezzo, mentre in avanti, con Morata e Hazard, spazio a Willian.