Roberto Firmino è del Liverpool

Dopo Bogdan, Ings, Gomez e Milner, il Liverpool batte un altro colpo, questa volta davvero grosso: nella città dei Beatles infatti arriverà presto Roberto Firmino, trequartista brasiliano attualmente impegnato con la sua nazionale nella Copa America 2015. Un'operazione da 28 milioni di sterline che fa di lui il secondo giocatore più pagato di sempre nella storia della società inglese, dopo Andy Carroll nel 2011 (35 milioni), con 3 milioni di differenza rispetto alla cifra sborsata nella scorsa estate per Lallana (25 milioni).

40 milioni di euro è dunque la cifra sborsata da Rodgers per portare il centrocampista in Inghilterra. Firmino lascia l'Hoffenheim dopo cinque stagioni, 139 e 37 gol, per provare il salto di qualità in terra inglese. Cresciuto nella Figueirense, conta anche 4 gol in 6 partite con la nazionale, una media altissima per lui che nel Brasile spesso ricopre il ruolo di prima punta. Una nazionale arrivata tardi per un giocatore esploso anche relativamente tardi per le sue potenzialità.

In Inghilterra andrà a giocarsi il posto con i tantissimi trequartisti/atttaccanti/ali già presenti nella rosa dei Reds, che a questo punto dovranno fare delle scelte sul mercato in uscita: sempre più candidato a partire è Raheem Sterling, sul quale è fortissimo l'interesse del Manchester City.