United, si infiamma il mercato: Schweinsteiger è vicinissimo

Il mercato, come il denaro, non dorme mai, e nemmeno il Manchester United, finora rimasto molto sotto traccia nonostante siano stati svariati i nomi accostati alla squadra di Louis Van Gaal. Una di queste voci potrebbe diventare concreta nei prossimi giorni, e che voce, perchè stiamo parlando di Bastian Schweinsteiger. Il centrocampista del Bayern Monaco è infatti vicinissimo a vestire la casacca dei Red Devils per una cifra vicina ai 10 milioni di euro.

Un affare che appare incredibile per certi versi: il tedesco nelle ultime stagioni non è stato protagonista con la divisa dei bavaresi, ma non si pensava a una cessione, specialmente per una cifra così relativamente bassa, in un mercato in cui ormai tutti i prezzi sono sballati rispetto ai reali valori dei giocatori. Dunque lo United potrebbe avere un centrocampista di caratura internazionale per tornare definitivamente protagonista in Premier League e anche in Champions League.

Perfetto per giocare sia a due che a tre, Schweinsteiger andrebbe a raccogliere la virtuale eredità di Michael Carrick, che nell'ultima stagione ha spesso tenuto in piedi il gioco dei Red Devils: quest'ultimo non dovrebbe comunque lasciare Old Trafford, come anche Blind ed Herrera, mediani del futuro ma apparsi ancora poco pronti per fare reparto insieme in una squadra di vertice. Ed ecco dunque l'acquisto del tedesco.

Un affare che potrebbe essere l'anteprima di un asse caldissimo che collegherebbe Monaco di Baviera a Manchester: il percorso inverso di Schweinsteiger lo potrebbe infatti fare Angel Di Maria, pagato 70 milioni l'estate scorsa ma reduce da una stagione molto deludente. Venderlo sarebbe certamente prematuro, visto che per tanti la prima stagione in Premier League è difficile da affrontare, ma se Guardiola dovesse farsi avanti con un'offerta adeguata l'operazione potrebbe andare in porto. Van Gaal potrebbe "consolarsi" invece con Higuain, verso il quale ha mostrato un timido interesse. Il mercato è ancora tutto da scrivere, ma prepariamoci a vedere uno United ancora una volta al centro della scena.