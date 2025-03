Swansea scatenato: dopo Andre Ayew ecco Tabanou

Nuovo rinforzo per i gallesi dello Swansea, che avevano cominciato la campagna acquisti con il botto-André Ayew. Viene sempre dalla Ligue 1 il nuovo acquisto della squadra di Monk: Frank Tabanou, ormai ex St.Etienne. Il francese arriva per una cifra non rivelata ma che si sospetta si aggiri intorno ai 5 milioni di euro.

Il 26enne gioca nel ruolo di terzino sinistro e sarà il nuovo concorrente nel ruolo del gallese Neil Taylor, fresco di rinnovo di 4 anni. Tabanou ha invece firmato un triennale ed era un vecchio pallino dello Swansea, tanto da aver attratto le attenzioni del club sin da Gennaio. Quest'anno Tabanou ha messo insieme 43 presenze, 2 gol e 5 assist fra le tre competizioni francesi ed Europa League con i Verts. E' il secondo acquisto vero e proprio dei bianconeri.