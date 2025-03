Weimann passa al Derby County

Ha una nuova squadra l'attaccante esterno ormai ex-Aston Villa Andreas Weimann. Per 3.8 milioni, infatti, il 23 enne austriaco è stato ceduto al Derby County, squadra di seconda serie inglese che punta alla promozione in PL la prossima stagione.

Weimann ha firmato un contratto di quattro anni con la società delle East Midlands dopo una stagione con molti bassi e pochi alti con l'Aston Villa. Solamente una presenza da titolare dall'avvento di Sherwood al Villa Park. L'allenatore ex-Tottenham gli ha preferito altri elementi, come Grealish e N'Zogbia, e non si è fatto problemi quando gli è pervenuta l'offerta del Derby County.

Per la squadra di Paul Clement questo è il quinto acquisto importante dopo quelli di Carson, Alex Pearce, Baird e del suo ex-compagno di squadra all'Aston Villa, Darren Bent. Si punta al salto in Premier, così come testimoniato dalle parole dello stesso Weimann: "Mi ha attratto la voglia del Derby di essere promosso". L'ala austriaca ha poi aggiunto: "Sarà strano non essere all'Aston Villa. 8 anni (il periodo nel quale Weimann si è fermato a Birmingham, n.d.r.) sono tanto tempo, specialmente nel calcio. Bent? Lo conosco, credo sia un buon acquisto per il Derby. Ha fatto bene qui in prestito l'anno scorso e segna in qualunque posizione giochi".