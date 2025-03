Il Liverpool  guarda al futuro: dentro Joe Gomez

Prosegue secondo i piani la strategia di rafforzamento del Liverpool per la prossima stagione. E' in dirittura d'arrivo anche il quarto trasferimento per i Reds di Brendan Rodgers. Dopo gli arrivi a parametro zero di Bogdan, Milner, Ings viene rinforzato senza aprire il portafoglio anche il reparto difensivo.

Oggi infatti effettuerà le visite mediche il difensore Joe Gomez, giovanissimo e duttile classe '97. L'inglese di Catford ha collezionato ben 24 presenze nonostante la giovanissima età nella Championship inglese con il Charlton e sarà pagato 3.5 milioni dalla società di Liverpool, ovverossia quanto indicato nella clausola rescissoria presente nel contratto che lega il difensore alla squadra londinese. Si sussurra che il Charlton potrà trattenere una percentuale di un'eventuale e futura cessione da parte del Liverpool.

Joe Gomez opta per il Liverpool quindi, probabilmente per le maggiori possibilità di vedere il campo ad Anfield piuttosto che all'Arsenal, altra squadra in corsa per il suo acquisto. Ha giocato la maggior parte delle partite come terzino destro ma la sua forza e la sua fisicità li consentono di giocare anche al centro della retroguardia. Ha esordito con la Nazionale U19 a Settembre, giocando da titolare poi i gironi qualificatori ad Euro 2015 a Marzo. Da valutare quale ruolo avrà nel Liverpool: sarà lanciato senza paura oppure farà la fine di Tiago Ilori?