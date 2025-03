Il Southampton compra: presi Juanmi e Cedric

Nella stagione appena conclusasi le scelte in sede di calciomercato del Southampton risalenti all'estate 2014 si sono rivelate tutte indovinate: da Forster a Mané, da Pellé al rinvigorito Bertrand. Il mercato 2014/15 del Southampton fu un grande mercato. Sarà lo stesso per quello di questa estate? Alla prossima stagione l'ardua sentenza.

Intanto i Saints hanno cominciato la campagna acquisti con due acquisti dal profilo internazionale, relativamente economici per gli standard di Premier, giovani e con ampi margini di miglioramento. Insomma, due acquisti alla Southampton.

Partiamo da Juanmi. L'attaccante arriva dal Malaga per una cifra intorno ai 7 milioni dopo una stagione da protagonista nella Liga BBVA : top scorer dei bianco-azzurri e le attenzioni dei club di fascia medio-alta guadagnate. In grado di giocare sia come esterno d'attacco che da seconda punta è stato capace di bucare sia Real Madrid che Barcellona in campionato. Classe 93 a cui Del Bosque ha concesso il debutto in Nazionale maggiore nell'amichevole di Marzo con l'Olanda. Un profilo molto simile a quello di Shane Long. In rosa va a prendere il posto di Elia e Djuricic, rientrati al Werder ed al Benfica.

Il secondo colpo è Cedric Soares. Cedric è un terzino destro capace di coprire tutta la fascia che si è messo in mostra negli ultimi anni allo Sporting Lisbona come uno dei migliori fluidificanti del campionato portoghese. Con i galloni del predestinato sin da tenera età, Cedric ha giocato per tutte le giovanili del Portogallo: dall'U16 all'U21. Ora è in pianta stabile con il Portogallo dei grandi. Arriva dalla società di bianco-verde per 6.5 milioni di euro. Cosa più importante il suo arrivo potrebbe, anzi dovrebbe, significare la cessione di Nathaniel Clyne, terzino destro che con le sue prestazioni al St.Mary's ha fatto innamorare le grandi del calcio inglese: dallo United fino al Liverpool.