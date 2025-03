Premier League, ecco tutti i released player

Non tutti sapranno che in Premier League, entro il terzo sabato di Maggio, le squadre sono tenute a rilasciare una lista di ogni giocatore "retained or realesed". Questa lista ha come obiettivo quello di indicare i giocatori cui contratto scade il 30 Giugno, i cosiddetti "released", e che non essendo stati ancora rinnovati dovrebbero essere soggetti a svincolo. Per contro i "retained" sono i giocatori confermati all'interno della rosa della propria squadra.

Le liste divulgate due giorni fa comprendono qualche sorpresa e molte conferme. L'Arsenal, ad esempio, ha inserito nella lista dei "released" Abou Diaby, centrocampista di belle speranze qualche anno fa, prima di imbattersi in una carriera costellata da infortuni e da burle del web che rapportavano il suo ingaggio al suo reale valore in campo. Malinconici gli svincoli di Frank Lampard - cui prestito al City è scaduto -, Rio Ferdinand e Steven Gerrard. Di molti released conosciamo già la destinazione, altri non avranno difficoltà a trovarla. Drogba, Richards e Vlaar gli altri nomi illustri.

Intanto ecco la lista completa dei released:

ARSENAL :

Semi Ajay, Jack Jebb, Abou Diaby, Austin Lipman, Ryo Miyaichi, Ormonde-Ottewill (già accordatosi con lo Swindon Town), John Vickers

ASTON VILLA:

Darren Bent (già accordatosi con il Derby County dopo il prestito breve della scorsa stagione), Graham Burke, Alfie Crooks, Chris Herd, Craig Hill, Bradley Lewis, Daniel O'Brien, Isaac Nehemie, Enda Stevens, Thomas Strain, Ron Vlaar, Courtney Wildin

BURNLEY

Cameron Howieson, Steven Reid (ritiro), Ross Wallace

CHELSEA

Didier Drogba

CRYSTAL PALACE

Shola Ameobi, Micheal Chambers, Kyle da Silva, Stephen Dobbie, Owen Garvan, Brede Hangeland, Lewis Price, Peter Ramage, Ghassimu Sow, Jerome Thomas

EVERTON

Antolin Alcaraz, Sylvain Distin, George Green, Curtis Langton, John Lundstram, Ben McLaughlin

HULL CITY

Joseph Cracknell, Leon Dawson, Joseph Dudgeon, Maynor Figueroa, Stephen Harper, John Mahon, Jonathan Margetts, Eoghan McCawl, Paul McShane, Mark Oxley, Liam Rosenior, Yannick Sagbo, Sam Topliss

LEICESTER

Zoumana Bakayogo, Marcel Barrington, Adam Dawson, Paul Gallagher, Kieran Kennedy, Conrad Logan, Herve Pepe-Ngoma, Louis Rowley, Gary Taylor-Fletcher, Matthew Upson

LIVERPOOL

Steven Gerrard (già accordatosi con i Los Angeles Galaxy), Glen Johnson, Brad Jones, Jordan Lussey, Marc Pelosi

MANCHESTER CITY

Adam Drury, John Guidetti, Frank Lampard (Già accordatosi con il New York FC), Greg Leigh, Dominic Oduro (già accordatosi con l'IK Frej), Micah Richards

MANCHESTER UNITED

Ben Amos, Tom Cleverley (già accordatosi con l'Everton), Callum Evans, Ryan McConnell, Thomas Thorpe

QPR

Bruno Andrade, Joey Barton, Richard Dunne, Rio Ferdinand (ritiro), Jordan Gibbons, Karl Henry, Aaron Lennox, Brian Murphy, Jamie Sendles-White, Shaun Wright-Phillips, Bobby Zamora

SOUTHAMPTON

Artur Boruc (già accordatosi con il Bournemouth dopo il prestito annuale di questa stagione), Cody Cropper, Jos Hooiveld, Christopher Johns, Omar Rowe, Jake Sinclair

STOKE CITY

Oluwatomisin Adeloye, James Alabi, Samuel Coulson (ritiro), Alexander Grant, Wilson Palacios, Robbie Parry, Nathan Ricketts-Hopkinson, Thomas Sorensen, Adam Thomas, Charlie Ward, Elliot Wheeler, Andrew Wilkinson

SUNDERLAND

Wes Brown, Peter Burke, Andrew Cartright, Joel Dixon, Thomas McNamee, Anthony Reveillere

SWANSEA

Thomas Atyeo, David Cornell, Ruaridhri Donnelly, Corey Francis, Giancarlo Gallifuoco, Joseph Jones, Kurtis March, Curtis Obeng, Gareth Owen, Scott Tancock, Alan Tate, Gerhard Tremmel

TOTTENHAM

Jordan Archer, Cristian Ceballos, Brad Friedel (ritiro), Bongani Khumalo, Aaron McEneff, Alexander McQueen, Jonathan Miles

WBA

Wesley Atkinson, Chris Baird, Aaron Birch, Jason Davidson, Bradley Garmston, Alexander Jones (già accordatosi con il Birmingham), Gareth McAuley, Youssouf Mulumbu, Mani O'Sullivan

WEST HAM

Kieran Bywater, Carlton Cole, Anderson De Carvalho, Guy Demel, Jussi Jaaskelainen, Sean Maguire, Paul McCallum, Daniel Potts (già accordatosi con il Luton Town)