West Ham, arriva Slaven Bilic

Slaven Bilic è il nuovo manager del West Ham. A comunicarlo lo stesso club inglese sul proprio sito ufficiale. Bilic, che ha vestito la maglia degli Hammers nella stagione '96-'97 per ben 54 partite è tornato a Londra dopo circa vent'anni con un contratto triennale con i "claret and blue", l'allenatore croato, ex CT della nazionale aveva rescisso il contratto con il Besiktas pochi giorni fa.

Queste le sue prime parole: "Sono molto contento di essere tornato in Premier League, uno dei campionati piu' importanti del mondo e sono contento di tornare al West Ham. E' un club speciale. Dico ai tifosi che farò del mio meglio. E' una sfida affascinante, sono pronto, quando ho scelto ho considerato le ambizioni e quando ho parlato con il presidente e Karren Brady ho capito che volevano fare questo club ancora più grande".