Cleverley passa all'Everton

E' l'Everton ad aggiudicarsi la corsa al centrocampista inglese Tom Cleverley, che si svincolerà il 30 Giugno dal Manchester United. La mezzala inglese ha passato l'intera stagione 2014/15 in prestito all'Aston Villa, dove è tornato a dimostrare lampi di quel giovane che aveva impressionato l'Inghilterra. L'Aston Villa stesso è stato in corsa per accaparrarsi Cleverley ma ha dovuto cedere alle avances di Roberto Martinez, che ha convinto il giocatore facendo leva sulla relazione che lo lega al calciatore: fu infatti lo stesso Martinez a far debuttare in Premier League il giovanissimo Cleverley, appena giunto in prestito dallo United, con la maglia del Wigan.

Cleverley, 32 volte titolare nella Premier League appena conclusasi anche con la salvezza del suo Aston Villa, è il primo acquisto di un Everton che vuole rilanciarsi dopo una stagione in ombra. L'ex allievo di Ferguson andrà a rimpinguare un reparto di mezzo che già conta sui mediani Barry, McCarthy e Besic. Facile ora che si cominci a cercare sistemazione per un altro ex United: Darron Gibson.