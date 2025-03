Siviglia campione, parla Emery: “Partita difficile, ma questo gruppo se lo merita”

Record di vittorie in Europa League per il Siviglia, che con la vittoria di oggi, passa ad avere 4 coppe nella sua bacheca. Unai Emery, l’artefice delle ultime due, si presenta con un sorriso in faccia e naturalmente felice nella flash-interview subito dopo la fine del match: "Era importante arrivare alla Champions, e visto che siamo riusciti ad arrivarci, vogliamo sfruttare”. Sulla partita però, Emery riconosce le difficoltà avute: “Non abbiamo mai dominato la partita, vincendo o perdendo, siamo stati costretti a lavorare. Abbiamo parlato all’intervallo e ho detto ai ragazzi di stare tranquilli perchè stavamo giocando con esigenza, sia in difesa che in attacco. Questo gruppo se lo merita”. Sul suo futuro, poche parole, ma chiare: “Sono molto felice qui”.