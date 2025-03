Europa League, Dnipro sconfitto. Markevych: "Il Siviglia ha più esperienza"

Sfuma sul più bello il sogno del Dnipro di portare a casa il suo primo trofeo internazionale e regalare una gioia ad un popolo alle prese con una drammatica guerra civile. Il Siviglia supera 3-2 il Dnipro nella finale di Varsavia e si aggiudica per la quarta volta nella sua storia la Europa League. Una finale spettacolare, emozionante, più combattuta di quanto non ci si aspettasse contro un Dnipro ben messo in campo e sempre pericoloso. Il tecnico Myron Markevych, a fine match ha dichiato: "Abbiamo affrontato una squadra come il Siviglia che ha più esperienza di noi, tuttavia abbiamo provato a giocare a modo nostro. Abbiamo concesso il secondo ed il terzo goal a Bacca pur sapendo bene quale era il suo modo di giocare. Ho già detto molte volte che per puntare a vincere un trofeo come questo abbiamo bisogno di prendere altri buoni giocatori. La prestazione di Konoplyanka? Ovviamente avrei preferito una partita migliore da parte sua ma non si può certo dire che non ci abbia provato".

Markevych continua: "Prima di questa partita Douglas era stato uno dei migliori difensori del torneo, oggi non è incappato nella sua giornata migliore. Quando marchi un giocatore che realizza una doppietta vuol dire che non hai fatto il massimo, c'è comunque da dire che Bacca ha giocato benissimo. Matheus (nel finale si è accasciato al suolo ndr) Per quanto ne so adesso sta bene".