Everton, ufficiale la firma di Eto'o

I grandi campioni una squadra la trovano sempre: Samuel Eto'o giocherà con l'Everton di Roberto Martínez nelle prossime due stagioni. Difficile chiedere di meglio per il camerunese, rimasto un giocatore dalle intiscutibili giocate in attacco, capaci di fruttare ancora un discreto numero di gol, ma apparso decisamente in fase calante in questi ultimi anni. E così, dopo l'esperienza in chiaroscuro al Chelsea, riesce comunque e rimanere in Premier League, nel calcio che conta.

Accostato anche a Roma e Milan, il 33enne, che percepirà 6,5 mln di euro a stagione, ha speso belle parole per questa sua nuova avventura, in particolare per il tecnico Martínez, che ha ben impressionato nella sua prima stagione ai Toffees: "Sono molto felice di poter giocare ancora in grandi club, di poter dimostrare quello che sono in grado di fare, sono veramente colpito dallo stile di gioco dell'Everton e sono molto orgoglioso di farne parte. Ho avuto modo di parlare con l'allenatore negli ultimi giorni e siamo d'accordo che questa è la scelta giusta per tutti. Sono veramente impressionato dall'entusiasmo e dalla conoscenza calcistica che Martínez ha dimostrato di avere durante la sua carriera, penso che potrò imparare molto da lui qui."

Eto'o potrebbe già debuttare sabato, alle 18:30, proprio a Goodison Park e proprio contro il Chelsea di Mourinho, sua ultima squadra. Da segnalare come l'anno scorso fece il debutto con la maglia dei Blues proprio al Goodison Park, contro i Toffees.