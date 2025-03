Capital One Cup review: pasticcio United e tre gol italiani

Si sono svolte ieri , in serata, le prime partite del secondo turno di Capital One Cup che comprende due squadre di Championship (Norwich e Fulham, le retrocesse dalla Premier League, le altre della seconda serie hanno cominciato dal primo turno come il Cardiff, anch'esso retrocesso ma da fanalino di coda della Premier League 2013-14), tredici squadre di Premier League (eccezion fatta per le partecipanti a coppe europee) e le vincenti delle gare del primo turno.

Nel nostro resoconto non possiamo non partire dal Manchester United che sancisce la sua crisi andando a perdere a Miton Keynes per ben 4-0. L'MKDons, squadra di League One (terza categoria) entra nella storia come carnefice dei Red Devils grazie alle doppiette di Grigg e Afobe ma sopratutto grazie alla rivedibilissima formazione di cui disponeva il Manchester United. Al solo leggerla vi vengono i brividi: de Gea in porta; difesa a tre con Keane, Evans e Vermjil; a centrocampo Janko, Powell, Anderson (l'ex Fiorentina) e Reece James; davanti Chicharito Hernandez e Welbeck supportati da Kagawa sono gli unici nomi di punta. Sconfitta pesante ed irriverente che però, se vogliamo guardare il lato positivo, elimina un altro impegno fisso dal calendario dello United impegnato in una ricostruzione profonda e radicale.

Le altre di Premier League ottengono buone figure fatta eccezione per il West Ham (questa la formazione: Jaaskelainen; W.Reid, Demel, Burke, Potts; Diamé, Poyet; Vaz Te, Ravel Morrison, Enner Valencia; Diafra Sakho. Subentrati: Noble, Zarate e Downing) che viene eliminato ai calci di rigore dallo Sheffield United dopo l'1-1 ai regolamentari, quando al primo gol in maglia Hammers di Diafra Sakho aveva risposto un autogol di Winston Reid. Dal dischetto l'errore decisivo è di Enner Valencia. Lo Swansea batte di misura il Rotherham United grazie al primo gol in maglia bianconera di Bafetimbi Gomis nel giorno del debutto di Tom Carroll e dell'ex Napoli Federico Fernandez (questa la formazione dei gallesi: Tremmel; Tiendalli, Bartley, Ashley Richards, Federico Fernandez; Sheehan, Tom Carroll; Dyer, Fulton, Jefferson Montero; Gomis. Subentrati Bony, Sigurdsson e Shelvey). Il Southampton (questa la formazione: Forster; Clyne, Fonte, Yoshida, Targett; Steven Davis, Wanyama; Ward-Prowse, Isgrove, Long; Pellé. Subentrati: Tadic, Cork e Gaston Ramirez) che a differenza delle altre di PL non applica turnover prende una boccata d'aria vincendo a Milwall per 0-2: vittoria firmata Cork e Pellé (al primo gol in terra inglese).

Una vittoria nel bel mezzo della crisi arriva anche per il Crystal Palace (questa la formazione: Hennessey; Mariappa, Ptrick McCarthy, Delaney, Jerome Williams, Bannan, Guedioura; Jerome, Jonathan Williams, Gayle; Glenn Murray. Subentrati: Garvan, Gray ed Hangeland) in cerca di allenatore: 0-3 con tripletta dell'ex carpentiere Gayle a spaccare la gara a Walsall. Ha bisogno della lotteria dei rigori invece il WBA che si aggiudica la gara contro l'Oxford United dopo l'1-1 ai regolamentari siglato da un autogol degli avversari e da Hylton. Dagli undici metri è Davidson a regalare la vittoria ai Baggies (schierati così: Myhill; Davidson, McAuley, Craig Dawson, Wisdom; Yacob, Baird; Berahino, Sessegnon, Brunt; Ideye. Subentrati: Gamboa, Mulumbu e James Morrison). Ok anche il Newcastle (Krul; Janmaat, Taylor, Coloccini, Haidara; Abeid; Moussa Sissoko, Siem de Jong, Obertan, Aaron; Riviere. Subentrati: Ayoze, Cabella e Gouffran) che approfitta di un autogol di Egan a Gillingham per prevalere sugli avversari.

Perdono, come suddetto, Leicester e Burnley. Le Foxes cadono in casa contro lo Shrewsbury (rete di Mangan) così come i Claret che vengono sconfitti per mano dello Sheffield Wednsesday (gol di Nuhiu). Fanno bottino pieno invece le retrocesse: ok il Fulham che trionfa a Brentford per 1-0 (McCormack), il Cardiff si gode la doppietta di un Macheda in cerca di rilancio che di fatto gli consegna la vittoria per 2-3 (le altre reti di Ralls, O'Connor e Brown) ed il Norwich prevale per 3-1 sul Crawley Town (doppietta di Josh Murphy e Jerome; per gli avversari rete su autogol di Cuellar). Bene Middlesbrough (3-1 contro il PNE in rimonta: Hugil; doppietta Tomlin e Fewster), Nottingham Forest (0-2 ad Huddersfield: gol di Lansbury ed autogol di Vaughan) e Bournemouth (3-0 a Northampton: Gosling, Pitman, Wilson). Cade ancora il Watford dei Pozzo (1-2 contro il Doncaster: Tyson; L.Dyer; Wakefield) mentre passano al terzo turno anche Reading (0-1 a Scunthorpe firmato Taylor), Derby (1-0 contro il Charlton: Calero), Brighton (2-4 ai supplementari in casa dello Swindon: Rohan Ince e Thompson fanno 1-1 al 90°. Poi parziale di 1-3 siglato dalla doppietta di Forster-Caskey e dal primo gol inglese di Adrian Colunga) e il Bolton (2-3 a Crewe ai supplementari: Inman; Pratley, Beckford, beckford; Haber).

