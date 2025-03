Man City - Liverpool 3-1, le pagelle: è Jovetic il man of the match!

MANCHESTER CITY

Hart 6.5: Non corre rischi, trasmette sicurezza al pacchetto difensivo ed è perfetto nelle uscite.

Zabaleta 6.5: Poco più di quaranta giorni fa era in Brasile a giocarsi la finale del mondiale. Corre e spinge tanto, partecipando anche all'azione del primo gol dei Citizens. Instancabile

Kompany 7: Un muro. E non a caso il Liverpool sfrutta le fasce, attaccando poco centralmente. Strepitoso su Lambert negli ultimi minuti.

Demichelis 6: Le doti da centrale sono note a tutti, ma non appena esce dalla sua posizione soffre, spesso costretto a spendere falli.

Clichy 6.5: Primo tempo discreto per il terzino di Pellegrini, che attacca tanto e bene. Nella ripresa cala, ma la prestazione nel complessivo è più che sufficiente.

Fernando 6.5: Il perno centrale, il classico mediano tattico. Mantiene la posizione e permette al City di non restare scoperto di fronte alle ripartenze degli avversari.

Toure 6: Con Fernando forma una coppia mostruosa davanti la difesa. Nel primo tempo prova anche un tiro sul secondo palo dei suoi, ma Mignolet non si fa sorprendere.

Nasri 6: Fornisce l'assist per il secondo gol di Jovetic, ma durante la partita si vede poco e non incide.

Silva 5.5: Parte bene, benissimo. Ogni azione, nei primi 15-20', passa dai piedi del talento spagnolo. Poi cala progressivamente, sparendo quasi del tutto, tanto da meritarsi la sostituzione (65' Navas 5.5: Non tocca quasi mai il pallone)

Jovetic 8: Man of the match. Il montenegrino sembra un altro calciatore rispetto a quello visto in Italia e lo scorso anno. Decisivo ed infallibile, il City ha un'arma in più (79' Fernandinho, sv)

Dzeko 5.5: Si vede poco, tira quasi mai. Per fortuna sua, e dei Citizens, la risolve Jojo (68' Aguero 6.5: Entra e nemmeno il tempo di pronunciare il suo nome che il Kun la mette dentro).



LIVERPOOL

Mignolet 6: Sul primo gol di Jovetic, il pallone passa sotto le sue gambe. Ma sinceramente l'estremo difensore dei Reds è l'ultimo dei colpevoli.

Johnson 5: Il peggiore in campo del Liverpool. Spinge poco e male, difende peggio. Rimandato.

Skrtel 5.5: Sul terzo gol toccherebbe a lui stringere, è lui a vedere il taglio di Aguero alle spalle di Lovren.

Lovren 5: Non in grande giornata, il neo centrale di Rodgers si addormenta sul primo gol e viene bruciato da Aguero in occasione della terza rete. Disattento.

Moreno 6: Parte bene e si fa vedere con numerose sovrapposizioni. Poi cala, come il resto della squadra.

Allen 5.5: Partita anonima del centrocampista, che si nota solo per una conclusione dal limite respinta da Kompany. (72' Can 5.5: Si fa ammonire appena entra, poi niente più)

Gerrard 6: Partita senza infamia e senza lode per il capitano del Liverpool.

Henderson 5.5: Si muove poco, si propone rare volte. Può e deve far di più.

Coutinho 5: Parte bene, poi scompare col passare dei minuti. Poca concretezza, diversi passaggi errati (60' Markovic 5: Non si vede praticamente mai)

Sterling 6.5: Quando corre è imprendibile, tanto che Demichelis è costretto a fermarlo con i falli. Pimpante nel primo tempo, nella ripresa si vede poco e Rodgers lo sostituisce (78' Lambert 7: Può essere un giocatore importante per questa squadra. Entra, segna e crea scompiglio nella difesa del City).

Sturridge 5.5: Ci prova una sola volta, ma Hart gli chiude lo specchio della porta. Niente più.