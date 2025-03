Di Maria al Manchester United

Era già nell'aria da tempo, ora è praticamente ufficiale: Angel Di Maria sarà il tanto atteso colpaccio per il Manchester United. Le conferme arrivano dalle parole di Xabi Alonso su Twitter prima e da quelle in conferenza stampa di Carlo Ancelotti poi, l'allenatore italiano ha spiegato l'assenza del giocatore all'allenamento mattutino con il suo trasferimento ormai definito. Mancano ora solo gli annunci dell'ufficialità da parte delle due società.

Dopo un avvio titubante in Premier League (una sconfitta ed un pareggio nelle due prime giornate di campionato) i Red Devils avevano bisogno di una scossa e l'acquisto del polivante centrocampista argentino, secondo finalista mondiale arrivato a Manchester quest'estate dopo Rojo, è proprio quello che serviva. Van Gaal adesso dispone di un giocatore che gli permette di cambiare modulo grazie alla sua abilità di giocare sia largo sulla fascia sia da mezz'ala tuttofare. Il giocatore vestirà la tanto ambita casacca numero 7: "erede" di Best, Cantona, Beckham e quel Cristiano Ronaldo compagno di squadra in Spagna. Secondo alcune fonti si trova in Inghilterra pronto a firmare il contratto