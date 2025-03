Ufficiale: Mario Balotelli è un giocatore del Liverpool

Ormai era già nell’aria, ma ora possiamo dirlo ufficialmente: Mario Balotelli è un giocatore del Liverpool. Il giocatore, che oggi ha svolto il primo allenamento a Melwood, questa sera sarà presente in tribuna all’Etihad Stadium per la seconda giornata di Premier del “suo” Liverpool contro il City. Le sue prime parole: "Sono contento di essere arrivato in questa squadra, con tanti giovani. Voglio rivincere una Champions League, tornare in Italia è stato un errore."

Balo dunque sembra non voler perdere tempo, come dimostra già il fatto che abbia subito voluto un preparatore personale per la prima seduta. Per lui un contratto da 5,8 milioni. Un ritorno in Inghilterra per lui, con un unico obbiettivo, non fallire per l’ennesima volta in carriera, perché questa, come lo ha anche ribadito Mino Raiola, “è l’ultima occasione”. The last chanche, Mr. Balotelli.