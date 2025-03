Il West Bromwich piazza un doppio-colpo: ufficializzati gli arrivi di Samaras e Varela

Il West Bromwich Albion arriva in doppia cifra con gli acquisti. Il club inglese, infatti, ha ufficializzato gli arrivi di Giorgos Samaras e Silvestre Varela. L'attaccante greco era svincolato dopo la fine dell'esperienza con il Celtic e ha firmato un contratto biennale. Silvestre Varela, invece, arriva in prestito secco dal Porto.



L'esterno portoghese, che vanta 16 presenze in Nazionale, sarà un'ottima aggiunta per il reparto offensivo, come dichiarato dal manager del club Alan Irvine: 'Varela è una grandissima aggiunta per il nostro club, ha ritmo e forza, è un ottimo assistman ed è anche in grado di andare in zona gol."