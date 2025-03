Preview Manchester City - Liverpool, prime risposte nel Monday Night

Manchester City-Liverpool sarà il secondo Monday Night della stagione e partita più significativa non poteva esserci. Il calcio d’inizio è previsto per le 21:00 e l’agitazione per questo big match cresce in maniera esponenziale. Un incontro nel quale si sfidano le squadre di Manchester e Liverpool non è mai banale e, a maggior ragione, se ad affrontarsi sono Citizens e Reds che nello scorso campionato si sono contese il titolo fino all’ultima giornata. La formazione del Merseyside cercherà di vendicarsi per il titolo perso l'anno passato. Nella scorsa stagione il Liverpool aveva ottenuto una sconfitta all’Etihad mentre ad Anfield, il giorno dell'anniversario della tragedia di Hillsborough, si era imposto per 3-2 facendo ben sperare tutti i Reds. I tanti tifosi del Merseyside che giungeranno a Manchester sperano in una vittoria che in qualche modo potrebbe risarcirli per il campionato gettato via; non resta che assistere alla partita!

Qui Manchester City:

I Citizens arrivano a questo appuntamento con una meritata vittoria alle spalle ottenuta nella prima giornata per 2-0 contro il Newcastle e dato che, squadra che vince non si cambia, Pellegrini dovrebbe confermare l’ XI visto contro i Magpies. A causa dell’assenza del neo acquisto Mangala per infortunio, la coppia centrale difensiva sarà nuovamente formata dal duo Demichelis-Kompany. A centrocampo Fernando e Tourè formeranno una diga davanti la difesa mentre in attacco, siccome Agüero non è ancora al top della condizione, Jovetic farà reparto con Dzeko. Dietro le due punte Silva e Nasri. Terzini Clichy e ZabaletaIl tecnico dei Citizens può sicuramente contare su un’ottima formazione ben bilanciata, fattore assolutamente non trascurabile per lo svariato numero di giocatori offensivi. Molto importante sarà l’approccio iniziale dei giocatori perché i rivali sono particolarmente agguerriti e si sa come il Liverpool inizi la partita in maniera molto determinata.

Qui Liverpool:

L’occasione per i Reds di riscattarsi è finalmente arrivata e spetterà a loro coglierla. Le ultime ore in quel di Liverpool sono state parecchio movimentate: manca soltanto la firma per ufficializzare l’acquisto di Balotelli che permetterà a Rodgers di avere una vera prima punta che sarà ben supportata dalle veloci ali. L’ex milanista che dovrà mettersi in gioco e dimostrare di meritare la nomea di Super Mario. Come? A suon di goal, assist, senza rimediare inutili cartellini rossi ed evitando di spaccare il gruppo. Nella prima giornata è arrivata una vittoria assai sofferta contro un buon Southampton per cui è ora di dare un chiaro segnale ai rivali. Rodgers dovrebbe confermare il 4-2-3-1 visto contro i Saints nel quale la coppia Lovren-Skrtel insieme a Manquillo e Johnson formerà la difesa. A centrocampo Lucas Leiva e Gerrard svolgeranno un ruolo di interdizione per permettere al reparto offensivo di sfruttare la rapidità dei suoi giocatori, Henderson sarà la mezz'ala deputata ad inserirsi. Davanti Coutinho dietro Sterling e Sturridge. Markovic siederà in panchina in quanto ha da poco superato un problema fisico legato al tendine ma dovrebbe entrare a partita in corso così come potrebbe farlo Alberto Moreno.

Manchester City-Liverpool , probabili formazioni:

Manchester City (4-2-2-2): Hart; Zabaleta, Demichelis, Kompany, Clichy; Fernando, Yaya Tourè; David Silva, Nasri; Jovetic, Dzeko. All. Pellegrini.

Liverpool (4-3-1-2): Mignolet; Manquillo, Skrtel, Lovren, Johnson; Gerrard, Lucas Leiva, Henderson: Coutinho; Sterling-Sturridge. All. Rodgers.