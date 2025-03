L'Hull City incassa il secondo "no" per Rhodes

La dipartita di Shane Long alla base di un'offerta alla quale era impossibile dare risposta negativa ha aperto una bella falla nella rosa dell'Hull City che di punto in bianco si è ritrovato senza uno dei due attaccanti titolari previsti per questa stagione. L'infortunio occorso a Robert Snodgrass, deputato almeno momentaneamente a sostituire Long nell'XI dei Tigers, ha allargato ulteriormente il buco lì davanti.

E' evidente come l'Hull e Steve Bruce abbiano bisogno di un attaccante, magari di una seconda punta capace di metterla dentro. Sin dalla cessione di Long l'obiettivo degli arancio-neri è stato individuato in Jordan Rhodes (figurarsi adesso che l'alternativa Aboubakar si è accasata al Porto). Scozzese, 24 enne stabilmente nel giro della Nazionale, ha segnato la bellezza di 25 reti in 48 gare nella scorsa stagione per il Blackburn, militante in Championship. Nella stagione 2012/13 il bottino fu ancora migliore: 29 gol (di cui 2 con la sua precedente squadra, l'Huddersfield) e 50 caps. Quella 2011/12 fu invece l'annata dell'esplosione con 39 reti e 45 presenze in League One (terza categoria) sempre con l'Huddersfield che in seguito incassò la bellezza di 10 milioni di euro dai Rovers per la sua cessione.

Rhodes è un attaccante dal nome importante Oltremanica. Il suo mestiere è metterla dentro e sembra finalmente arrivato il momento di fare il salto di qualità ed assaggiare i campi di Premier League, visto che non ci ha mai militato. Tutto sarebbe perfetto se non fosse che la resistenza del Blackburn pare bella forte.

Dopo una prima offerta di 8 milioni di sterline, l'equivalente di una cifra vicina ai 10 milioni di euro, prontamente rifiutata dai Rovers, il Blackburn ne ha appena rifiutata una seconda ancor più lauta cui numeri però sono tutt'ora sconosciuti. L'ultima offerta è stata definitivamente accantonata ieri mattina, quando il Blackburn ha diffuso questo comunicato sul proprio sito:

"Abbiamo recentemente ricevuto due offerte ufficiali per i servizi di Jordan Rhodes dall'Hull City, entrambe sono state rifiutate in maniera categorica ma rispettosa. Il presidente del Blackburn (Gary Bowyer, lo stesso che aveva rivelato che la prima offerta galleggiava intorno agli 8 milioni di sterline, n.d.r.) ci tiene ad assicurare i tifosi che la sua intenzione è quella di non vendere Jordan Rhodes".

Resta da scorprire se l'integralismo dei Rovers possa essere sbriciolato da un'offerta maggiore. Probabilmente sì. Intanto, Steve Bruce, allenatore dell'Hull City - oltre a confermare la trattativa avanzata per l'attaccante Rhodes - ci tiene a precisare che "stiamo cercando di comprare altri due-tre giocatori prima della fine del mercato".

Uno di questi due giocatori pare essere Micheal Dawson, centrale di difesa del Tottenham dal 2005, veterano inglese di 30 anni cui prezzo si aggira attorno ai 6 milioni di euro. Sarebbe il sesto ed ultimo difensore centrale che completa il puzzle di Bruce e della sua difesa a 3 mentre al Tottenham, Dawson, rimane chiuso dalla sorpresa Dier (che ha appena messo a segno il suo secondo gol in due gare di PL), dal ritrovato Vertonghen e dalla colonna Kaboul. Lì dietro, a White Hart Lane, dovrebbero partire lui e Chiriches (Roma?) a patto che venga chiusa l'acquisizione di Fazio o Musacchio